Salaya sobre el nuevo proyecto subterráneo de mina de litio: "Nosotros regulamos el suelo y no el subsuelo"

Ante un proyecto tan verde y sostenible, el CC Green que se ha presentado este martes de forma oficial, sale a la palestra otro que parece no lo es tanto, la mina de litio en Valdeflorez.

Sobre este asunto, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, insiste en que no hay proyecto porque no se ha presentado tras su modificación en ninguna Administración, aunque añade un nuevo matiz, el ayuntamiento no regula el subsuelo y, el nuevo proyecto propone una mina subterránea.

El alcalde cacereño ha explicado que actualmente "todas las exigencias se centran en que el Ayuntamiento modifique su plan de urbanismo para registrar un proyecto, que si es netamente subterráneo" no tiene nada que ver con el urbanismo.

En ese sentido, Luis Salaya ha precisado que la administración local regula el suelo y no el subsuelo, "entonces todo parece que suena a excusas para alargar un proyecto que no ha llegado a presentarse nunca", ha concluido.

Salaya ha destacado que empieza a pensar "seriamente" que el proyecto de Infinity Lithium para explotar la mina de litio en el paraje cacereño de Valdefóres "no existe más allá del mundo especulativo, de los inversores y de la economía financiera"