Salaya insiste en que no habrá luto oficial hasta que esto acabe y los populares lucirán un lazo negro

La polémica sobre el luto oficial vuelve a enfrentar al gobierno y al principal partido de la oposición en el ayuntamiento de Cáceres. El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, asegura que no "ha recibido ninguna directriz de Ferraz" en la que solicita a sus alcaldes que no muestren signos de duelo por el coronavirus y mantiene la decisión de que los duelos y los homenajes se realicen cuando "todo esto haya pasado", así se lo han aconsejado algunos "expertos en protocolo consultados" y así "lo ha respaldado la mayoría de los grupos de la oposición", ha avanzado, "menos el Partido Popular".

Por su parte, ante la negativa del alcalde a colocar las banderas a media asta "tras el fallecimiento de más de 20.000 personas por el COVID19", destaca el portavoz del grupo municipal popular en sus redes sociales, "todos los concejales del PP en el ayuntamiento de Cáceres van a lucir un lazo negro en todas las comisiones y plenos que se celebren en el consistorio", apunta Rafa Mateos, como muestra del "máximo respeto, apoyo y cariño" a aquellas familias que han perdido un ser querido.