Salaya, ilusionado con 2022, que marcará el futuro industrial cacereño

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha afirmado este viernes que el futuro de la ciudad es “ilusionante y prometedor”, con más inversión pública y grandes proyectos privados, por lo que cree que 2022 “marcará un antes y después en el futuro industrial de la ciudad”.





“Las posibilidades de Cáceres son inmensas y durante este año vamos a seguir trabajando para conseguir al fin una industrialización que salde una cuenta histórica de nuestra ciudad”, ha afirmado Salaya.





El regidor municipal ha hecho balance del curso político y se ha mostrado “orgulloso” de lo conseguido con un "esfuerzo colectivo” para salir de la crisis provocada por la pandemia y “para crecer y recuperarse de la crisis en la que lleva décadas la ciudad”.





A su juicio, 2021 ha sido un año “más duro de lo esperado”, pero en el que ha habido “avances notables” en un proyecto “sólido” de la ciudad basado en el “empleo estable, la industria verde y el turismo sostenible”.





Así, ha destacado el proyecto ecoindustrial “Ccgreen”, que ha iniciado sus consultas urbanísticas para ser uno de los más importantes de la ciudad “en décadas” y poner las bases del desarrollo industrial municipal.





Junto a este, ha citado los avances en el centro budista, un gran proyecto "lento y complejo” que “requiere caminar con pies de plomo” y para el cual sus responsables presentaron una propuesta de plan de especial a mediados de diciembre para tener el plan “en cuanto se retire la zona ZEPA”.





Asimismo, ha alabado la agilización de otros proyectos como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, que “traerá” más de 150 puestos de trabajo directos.





Además, se ha referido a la construcción del hotel de lujo en el Palacio de Godoy, cuyas obras, ha dicho, comenzarán este año, para lo cual faltan por presentar “detalles menores” por parte de los promotores.





“Cáceres deja de ser una ciudad de la que huir para convertirse en un destino de inversión para empresas y administraciones gracias a la agilidad en la tramitación de proyectos, una quimera hace pocos años”, ha afirmado el alcalde cacereño.





Así, ha asegurado que “todos o casi todos” los proyectos que están encima de la mesa “serán realidades” en el corto o medio plazo porque “se ha trabajado con seriedad”.





“Frente a las prisas del pasado por anunciar proyectos que no eran todavía más que ideas, hemos intentado que no se conocieran los proyectos hasta que no estuvieran consolidados, para evitar esas frustraciones”, ha recalcado.





Además, ha asegurado que existe una “revitalización cultural” de la ciudad que permite “afrontar con optimismo los próximos años” buscando que los ciudadanos se queden a vivir y que “los menos posibles” se quieran marchar.





“Los datos acompañan después de casi dos años de malas noticias”, ha recalcado en cuanto al empleo en Cáceres, con 1.753 parados menos que hace un año y un 16,4 por ciento de desempleo, “mejor dato desde 2008”, debido al aumento en las afiliaciones a la Seguridad Social y no a la pérdida de población, en su opinión.





Una “tendencia positiva” también en trabajadores autónomos, ha dicho, pues los números son similares ahora a diciembre de 2019 con 6.031 personas dadas de alta en este régimen, frente a los 6.023 actualmente.





A su juicio, un “pilar fundamental” en la recuperación económica ha sido la recuperación del turismo, que ya ha superado cifras de antes de la pandemia, con más de dos pernoctaciones por viajero, objetivo de la legislatura, y a lo que ha ayudado la apertura de la ampliación del Museo Helga de Alvear.





Además, ha destacado que Cáceres ha sido la única ciudad de Extremadura en conseguir financiación para su proyecto piloto de Agenda Local Urbana, que “sentará las bases del Cáceres del futuro”, y “compite en mejores condiciones en programas europeos” que otros municipios.





También se ha refiero a las inversiones en accesibilidad, las mejoras en canalizaciones y alumbrado en los barrios, la licitación de la reforma de la avenida de la Bondad, la ronda la Pizarra o la sede de la Policía local en Aldea Moret, que “en pocos meses” será una realidad, ha asegurado Salaya.