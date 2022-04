Salaya: "Elegí mal mis palabras, el Plan sí puede parar el proyecto como hemos defendido siempre"

La polémica estaba servida este martes con unas declaraciones del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que parecía dejaban vía libre al proyecto de la mina de litio en Cáceres al destacar que "todas las exigencias de la empresa se centraban en que el Ayuntamiento modificara su plan de urbanismo para registrar un proyecto, "que si fuera netamente subterráneo no tendría nada que ver con el urbanismo", apuntaba Salaya, ya qua la administración local manifestaba "regula el suelo y no el subsuelo" por lo que el Plan no podría impedir el proyecto.

El gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cáceres aclaraba horas después que el Plan General de Urbanismo de la ciudad prohíbe la actividad minera a 2 kilómetros de la ciudad, lo que impide una mina subterránea en Valdeflores como plantea Infinity Lithium.

El alcalde se reafirmaba hoy en ese comunicado, "elegí mal mis palabras" ha destacado. "El Plan General cubre suelo, subsuelo y vuelo" manifestada de nuevo hoy Salaya que lo pretendía era "exagerar e ironizar sobre el desinterés real sobre el proyecto que tiene la propia empresa de la mina y es que si tuviera un proyecto que no generara impacto ambiental lo habrían presentado ya", ha zanjado el alcalde.

"Siendo estrictos, el Plan sí puede parar este proyecto porque prohibe la actividad minera a dos kilómetros de la ciudad como hemos defendido siempre", ha insistido el regidor.