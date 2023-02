Salaya dice que no habrá "desbandada" en su lista electoral porque volverán a gobernar

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que repite como cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones municipales de mayo, ha indicado que elaborará la lista que le acompañará en los comicios "lo más tarde que le deje su partido", al tiempo que ha augurado que no habrá "desbandada" de nombres en su candidatura porque las perspectivas del partido son las de gobernar en la ciudad "y eso facilita mucho las cosas".

Al ser preguntado este martes sobre cuándo dará a conocer los nombres de las personas que le acompañarán en la candidatura municipal, ha respondido que, desde que ocupa responsabilidades políticas, ha intentado agotar los plazos. "Es lo que mejor me ha funcionado siempre según mi experiencia anterior; es una forma de trabajar que llevo desde que ocupo responsabilidades públicas y me ha funcionado bien y no me quejo", ha añadido.

"No tendremos ningún problema ni para confeccionar las listas ni para aprobarlas porque las perspectivas son de Gobierno y en mi partido y mi entorno todo el mundo cuenta con que vamos a gobernar y eso facilita mucho las cosas", ha subrayado.

Por eso, ha indicado que en el PSOE de Cáceres no se verán "desbandadas" de compareños queriéndose ir a la Junta de Extremadura "o a otros espacios más seguros como podremos ver en otros partidos", ha puntualizado, "sino que veremos que mucha gente quiere venir en listas municipales y eso facilita mucho la confección de las listas".