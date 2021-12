Salaya dice que la decisión de apartar a Licerán de la portavocía y de seguridad es justa y proporcionada

Finalmente, y tras la presión política y social, por conducir durante un año sin seguro y sin la ITV a punto, el concejal de Seguridad y Policía Local y portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, deja estas funciones en el consistorio aunque seguirá al frente de las delegaciones de Fomento, Infraestructuras, y Recursos Humanos.

Así lo ha explicado, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que ha destacado que la "credibilidad" de Licerán "estaba gravemente tocada" tras los hechos ocurridos, y por eso lo aparta de esas funciones porque considera que, ahora mismo, "no tiene autoridad para hacerse cargo de la Policía Local".

Asimismo, ha indicado que ha tomado esa decisión por el "sentimiento de decepción en la ciudad" y por la "trascendencia" que ha generado el caso, lo cual "no esperaban", ha dicho Salaya que ha incidido en que lo que le ha pasado a Licerán no es tan grave como para exigir su dimisión porque no ha afectado a terceras personas, ya que "no ha pegado a nadie", "no ha maltratado a su pareja" y "no iba borracho", ha dicho el regidor.

Cabe destacar que Licerán presentó ayer su renuncia al acta de concejal para evitar dañar la imagen del Gobierno local algo que rechazó el alcalde por considerar que Licerán realiza "una intachable labor en áreas muy importantes" del ayuntamiento. Licerán seguirá liberado y al frente de las delegaciones de Fomento, Infraestructuras, Servicios Sociales y Recursos Humanos.





MARÍA JOSÉ PULIDO ASUMIRÁ LA PORTAVOCÍA Y LA SEGURIDAD

María José Pulido, primera teniente de alcalde, ejercerá a partir de ahora como portavoz y será la responsable de Seguridad y Policía Local. Pulido es también concejala de Servicios Sociales, delegada de Universidad Popular, Educación, Inclusión, Empleo, Accesibilidad y Mujer.

Con este cambio, Salaya pretende recuperar la confianza de la ciudadanía y destaca de Pulido su "expediente intachable y seriedad en la gestión".