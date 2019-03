La Reina Letizia preside en Cáceres la proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona Social 2019

La Reina Letizia preside este miércoles en Cáceres el acto de proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona (FPdGi) Social en su edición de 2019, que tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña a partir de las 12,30 horas.

El programa del día propone además a 200 jóvenes extremeños un reto a resolver con un taller innovador, en un tiempo récord y a partir de una metodología de éxito 'Solo en casa: ideas para prevenir la soledad de las personas mayores', según ha informado la FPdGi en nota de prensa.

Cabe destacar que la gira de proclamaciones ha pasado este año por Las Palmas de Gran Canaria (Empresa, el pasado 6 de febrero) y Sevilla (Artes y Letras, 20 de febrero), tras lo que será el turno de Cáceres (Social, 6 marzo) para después visitar Santiago de Compostela (Investigación Científica, 27 marzo) y Girona para el nuevo Premio Internacional.

Los Premios se entregarán en Barcelona en el mes de noviembre, en el marco de un gran evento en el que participarán los premiados de estos 10 años y que tendrá a los jóvenes como protagonistas.

Para la proclamación en Cáceres del Premio Social, la Fundación contará con Pere Barri Soldevila, doctor y Premio FPdGi Social 2011; Edgar Vinyals Rojas, emprendedor social y Premio 2012; Felipe Campos Rubio, director de la Asociación Educativa Ítaca y Premio 2013; y Mohamed El Amrani, emprendedor social y Premio 2014.

Además de Héctor Colunga Cabaleiro, de la Fundación Mar de Niebla de Gijón y Premio 2015; Luz Rello Sánchez, lingüista fundadora de Change Dyslexia y Premio 2016; Míriam Reyes Oliva, arquitecta y fundadora de la ONG Aprendices visuales y Premio 2017 y Arancha Martínez Fernández, impulsora de la ONG It will be y Premio 2018.

Todos ellos participarán del taller y en el acto posterior. Colunga además forma parte del jurado de expertos, junto a Joaquín Alcalde (director de la ONG CivesMundi); Roser Batlle (pedagoga y emprendedora social); Antoni Bruel (coordinador general de Cruz Roja en España); Consuelo Crespo (ex presidenta de UNICEF España); José Moncada (fundador de la Bolsa Social); Sebastián Mora (profesor de universidad); el Padre Ángel (presidente de la ONG Mensajeros de la Paz) y Maravillas Rojo (presidenta de Abacus).

OTRAS ACTIVIDADES DE LA FPDGI EN EXTREMADURA

Coincidiendo con los actos que la FPdGi organiza alrededor de la proclamación del premiado en la categoría Social en Cáceres, el día siguiente, jueves 7 de marzo, a las 12,00 horas, en la Universidad de Extremadura en Cáceres tendrá lugar una presentación del programa de orientación profesional de la FPdGi 'Rescatadores de talento'.

Se trata de una plataforma que promueve y facilita la empleabilidad a partir de ayudas a la movilidad, servicios de mentoring, formación y bolsa de trabajo, entre otras acciones, y que cuenta ya con cerca de 4.000 jóvenes inscritos. La presentación contará con la presencia de ejecutivos de empresas, jóvenes y mentores que forman parte del programa.