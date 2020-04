RedCor ha repartido1.000 kilos en productos de primera necesidad entre más de 200 familias en la ciudad

RedCor, la Red de Servicio Civil de Cáceres ante el coronavirus hace frente al reparto de 1.000 kilos en productos de primera necesidad para más de 200 familias en la ciudad.

RedCor, la red creada para dar asistencia y apoyo a las personas más afectadas durante la emergencia sanitaria creada por el coronavirus, sigue trabajando sin cesar en estos días en los que el confinamiento entra en su tercera semana.

Son muchas las iniciativas puestas en marcha por esta plataforma, que se mantiene en constante coordinación con el Ayuntamiento de Cáceres. Estas pasan por el apoyo y ánimo a través de cartas para pacientes ingresados, el apoyo psicológico especializado por colectivos (pacientes y familiares, personal sanitario, voluntariado, población afectada por alguna consecuencia de esta situación…), la creación de material como batas y mascarillas para personal sanitario, la ayuda a domicilio a través de recados (compras, farmacia…), y hasta el reparto de alimentos dentro de la red del Banco de Alimentos y entidades afines, realizado hasta la llegada del virus principalmente por personas mayores, que en este momento no pueden continuar su labor por ser uno de los principales colectivos en riesgo.

Divididos en grupos para repartir las numerosas tareas que se llevan a cabo, Patricia Sierra, activista de la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres y fundadora de la ONG “Sonrisas en Acción”, coordina la mencionada área de reparto de alimentos, en cuyo día a día mantiene un contacto permanente de planificación con el IMAS y con casi una veintena de entidades benefactoras que colaboran con el Banco de Alimentos.

Con la intervención de varios equipos de voluntariado, la ayuda también ha llegado a las veinte personas sin hogar acogidas actualmente en el edificio Valhondo. Esta ayuda consiste principalmente en la alimentación, aunque también se han trasladado alguna ropa de abrigo de la que disponía Cáritas en la Parroquia de Fátima.

Un esfuerzo inmenso ha sido el que se ha necesitado para descargar y repartir los más de mil kilos de productos de primera necesidad, procedentes del Banco de Alimento, entre los usuarios de la Conferencia San Vicente de Paúl de la barriada del Espíritu Santo.

Por su parte, ACISJF, colaboradora también de RedCor, ha sido otro de los puntos de entrega de alimentos, colaborando con un total de 216 familias cacereñas. Una tarea complicada en la que han colaborado más de 15 personas voluntarias, trabajando mañana y tarde embolsando y distribuyendo los productos, con ayuda de la policía, que se ha encargado de la seguridad de familias y voluntariado para mantener las distancias y garantizar la seguridad

Además, se ha realizado otro reparto en el centro de las Misiones Eucarísticas de Nazaret, donde ha tenido que hacerse de forma personalizada.