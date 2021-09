El PP reclamará en todos los municipios medidas urgentes destinadas a bajar la factura de la luz

La portavoz del PP de Cáceres, María Guardiola, ha anunciado que su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia, con el fin de instar al Gobierno de Pedro Sánchez, a que tome medidas urgentes que contribuyan a rebajar la factura de la luz.





Guardiola ha destacado que "los españoles hoy tienen que volver a hacer frente a un precio inasumible", ya que a las 20,00 horas el precio de la luz llegará hasta los 208,47€/MWh, un nuevo máximo histórico.





Para que esta situación no se vuelva a repetir y los ciudadanos no tengan que hacer frente a esta subida, el PP ha propuesto usar los derechos de CO2 para reducir la factura (2.000 millones de euros), traspasar a los PGE los costes no energéticos (3.000 millones de euros), suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (1.600 millones de euros) y reducir el IVA al 10% de manera permanente (2.000 millones de euros).





Así, el PP de la provincia de Cáceres ha criticado que el PSOE "no acepte ninguna de estas medidas solo por defender sus intereses personales y de partido, en vez de defender los intereses generales de todos los españoles". Unas medidas, que según el PP podrían suponer un ahorro para los ciudadanos de 9.000 millones de euros.





"Los españoles hemos asistido a una subida continuada y explosiva del precio de la luz, hasta triplicar el precio registrado hace un año. Y durante el verano, se han ido batiendo récords, mientras el PSOE no hacía nada y solo ponía excusas sin sentido", ha recalcado Guardiola.





La portavoz provincial ha manifestado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha tenido el valor de tomar medidas serias y efectivas", por no actuar sobre aquellos aspectos que configuran el precio de la luz, y sobre los que, sí tiene competencia directa, ya que el "intervencionismo gubernamental" es responsable del 56,61% del coste de la factura.





Por último, María Guardiola ha afirmado que los "parches" de Sánchez en este asunto "han demostrado su incompetencia para resolver los problemas reales de los ciudadanos", y ha permitido que la subida de la luz haya sido de hasta el 200%.