Se reanuda la búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera

La Guardia Civil ha reanudado este domingo el dispositivo de búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido la noche del pasado 2 de abril en Jarandilla de la Vera (Cáceres).

Un amplio operativo por tierra y aire

En el operativo participan efectivos de la Guardia Civil de la Compañía de Navalmoral de la Mata, que realizan batidas a pie, control de caminos y labores de coordinación. El puesto de mando se ha establecido en el Camping Jaranda de Jarandilla de la Vera.

00:00 Volumen Cerrar Guardia Civil Se reanuda el dispositivo para encontrar a José Antonio

Según fuentes de la Guardia Civil, el dispositivo cuenta también con el apoyo de asociaciones de búsqueda, que han impulsado esta nueva batida coordinada. A ellos se han sumado voluntarios, familiares, unidades caninas y drones con el objetivo de ampliar y reforzar las zonas ya inspeccionadas.