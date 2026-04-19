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Se reanuda la búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera

Un amplio operativo con drones, unidades caninas y voluntarios se suma a las labores de la Guardia Civil para localizar al desaparecido desde el 2 de abril

Se reanuda el dispositivo para encontrar a José Antonio

Guardia Civil

Se reanuda el dispositivo para encontrar a José Antonio

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Guardia Civil ha reanudado este domingo el dispositivo de búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido la noche del pasado 2 de abril en Jarandilla de la Vera (Cáceres).

Un amplio operativo por tierra y aire

En el operativo participan efectivos de la Guardia Civil de la Compañía de Navalmoral de la Mata, que realizan batidas a pie, control de caminos y labores de coordinación. El puesto de mando se ha establecido en el Camping Jaranda de Jarandilla de la Vera.

Se reanuda el dispositivo para encontrar a José Antonio
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Guardia Civil

Se reanuda el dispositivo para encontrar a José Antonio

Según fuentes de la Guardia Civil, el dispositivo cuenta también con el apoyo de asociaciones de búsqueda, que han impulsado esta nueva batida coordinada. A ellos se han sumado voluntarios, familiares, unidades caninas y drones con el objetivo de ampliar y reforzar las zonas ya inspeccionadas.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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