Un pueblo de Cáceres convierte su viejo silo en una batería gigante de arena

La localidad cacereña de Torremocha ha puesto en marcha una iniciativa para dar una segunda vida a su antiguo silo de grano, en desuso desde hace más de cincuenta años. El proyecto THESILO, que se presenta oficialmente el 10 de abril, explorará la rehabilitación de estas infraestructuras para convertirlas en baterías térmicas que almacenen energía renovable. La idea, según explica la alcaldesa, Isabel Palomino, surgió en una reunión con el Centro Ibérico de Almacenamiento de Energía para buscar una nueva utilidad a la emblemática estructura.

Una batería de arena inspirada en Finlandia

El proyecto se centrará en el almacenamiento de energía térmica utilizando materiales de bajo coste y sostenibles como arena, residuos de cantera o materiales de construcción reciclados. Aunque en un principio se pensó en "almacenamiento eléctrico", la inspiración vino de "las estructuras que existen en Finlandia", donde se usa arena para almacenar calor en grandes edificios, según ha señalado la alcaldesa. THESILO es un proyecto piloto que estudiará la viabilidad de la solución para su posterior aplicación tanto en municipios como a nivel industrial.

Se va a estudiar los materiales, también la estructura propia del silo y a ver cómo funciona este almacenamiento" Isabel Palomino Alcaldesa de Torremocha

Inversión de 1,3 millones y cooperación transfronteriza

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 1.300.000 euros, cofinanciado por el programa Interreg-POCTEP 2021-2027, y se desarrollará durante tres años, entre 2026 y 2028. El consorcio está formado por entidades de España y Portugal como el CIIAE, INTROMAC, AGENEX o el propio Ayuntamiento de Torremocha. El objetivo es validar la viabilidad técnica y económica de la propuesta para poder "replicar la idea en otros silos", afirma Palomino.

El impacto en la España rural

Para un municipio de 900 habitantes como Torremocha, el proyecto es una oportunidad para revalorizar el patrimonio local y fortalecer el tejido industrial. La alcaldesa destaca que la energía almacenada podría tener un beneficio común para el pueblo. "Por supuesto, como por ejemplo para el agua caliente o incluso calefacción", ha explicado Palomino, además de otras utilidades desde el punto de vista industrial. El proyecto se centra en la estructura vertical del silo, ya que las antiguas oficinas de la planta baja funcionan como apartamentos turísticos desde los años 90.

El proyecto revaloriza el patrimonio local y también fortalece el tejido industrial" Isabel Palomino Alcaldesa de Torremocha

THESILO aspira a ser una solución replicable para valorizar infraestructuras en desuso y aprovechar residuos locales, alineándose con los objetivos europeos de neutralidad climática. Además, esta iniciativa refuerza el papel de la cooperación transfronteriza en la región EUROACE como motor para el desarrollo de tecnologías limpias y para la transición hacia un sistema energético más sostenible.