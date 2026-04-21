Protección Civil activa la alerta nuclear en el entorno de Almaraz por un simulacro

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en colaboración con las delegaciones del Gobierno, realiza en los próximos días un simulacro de activación del sistema de alertas a móviles Es-Alert. El ejercicio se llevará a cabo en municipios del entorno de las centrales nucleares de Burgos, Cáceres, Guadalajara, Tarragona y Valencia para verificar el funcionamiento del sistema ante un escenario de riesgo nuclear.

Prueba en la Zona I de Almaraz

En el caso de Cáceres, la prueba está programada para el próximo 27 de abril en la Zona I del Plan de Emergencia Exterior de la Central Nuclear de Almaraz (PENCA). El ejercicio consistirá en el envío de un mensaje a los móviles conectados a las antenas de la zona, emitido desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).

Los municipios afectados por el simulacro son Almaraz, Belvís de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes de la Mata, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Toril y Valdecañas de Tajo.

Cómo funcionará la alerta

La prueba evaluará la cobertura del sistema Es-Alert en las localidades situadas en un radio de 0 a 10 kilómetros alrededor de la central. El ejercicio, que comenzará sobre las 11:00 horas, tendrá una duración de entre 15 y 20 minutos, tiempo durante el cual se retransmitirá el mensaje de forma cíclica.

La notificación que llegará a los teléfonos indicará claramente que "se trata de una prueba", por lo que se ruega a la población no realizar llamadas al servicio de emergencias 112 para evitar colapsar las líneas.