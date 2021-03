Preocupa en Cáceres el crecimiento de positivos covid en la última semana

Los contagios por Covid-19 han experimentado un ascenso en la capital cacereña. El área de salud de Cáceres ha notificado dos nuevos brotes con 4 y 5 positivos y 43 y 13 contactos, respectivamente. El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres ha mostrado su "preocupación" por el crecimiento paulatino de contagios en la ciudad lo que ha hecho que la incidencia acumulada empiece a subir de nuevo en la capital cacereña y se sitúa a los 14 días en 46,81 casos y a los siete días esté en 34.

Por ello, el portavoz municipal, Andrés Licerán, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana ante los nuevos datos de contagios que, según ha advertido la Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno seguirán subiendo en las próximas semanas, a juzgar por los resultados que arrojan los análisis de agua que se están realizando.

"Hacemos un llamamiento a la ciudadanía cacereña a seguir manteniendo un estricto cumplimiento de las normas", ha destacado Licerán, que añade que, "a estas alturas todos sabemos lo que podemos y lo que no podemos hacer, pero debemos volver a la tensión de semanas atrás para que los contagios se paralicen".

Según ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, Cáceres "no puede permitirse volver a recorrer un camino doloroso en el que hemos dejado a muchos cacereños y cacereñas atrás, no sólo en lo personal sino en lo económico; por ello no podemos relajarnos", ha concluido.

Por cierto que el cribado masivo realizado esta semana en la capital cacereña, en el hospital Virgen de la Montaña, ha detectado desde el lunes y hasta ayer jueves, 9 positivos de entre 553 pruebas. Esta tarde es la última para participar en el cribado de esta semana.