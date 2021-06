El pleno de Cáceres rechaza dedicar Cruz de los Caídos a víctimas de pandemia

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado que la Cruz de los Caídos se dedique a la memoria de los cacereños fallecidos por la pandemia de Covid-19, y que el consistorio se oponga y actúe jurídicamente a cualquier intento de eliminar la cruz de su ubicación actual.





Se trata de una moción defendida por los concejales del PP y los tres ediles no adscritos: Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz, que ha contado con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos (UP), mientras que Ciudadanos se ha abstenido.





Amores ha abierto el debate recordando que ya en 1986, el Ayuntamiento (gobernado por el PSOE de Juan Iglesias Marcelo) aprobó en sesión plenaria "descontextualizar de un modo oficial el monumento de su dedicatoria original" vinculada al franquismo.





Desde entonces, según ha dicho, la Cruz de los Caídos de Plaza América está dedicada a la memoria de todos los fallecidos en la Guerra Civil Española.





En esta línea también se ha pronunciado Alcántara, que ha instado al pleno a "eliminar el sometimiento de la cruz a las leyes de Memoria Histórica", tanto nacional como regional.





El edil de UP Raúl Martín ha cuestionado si era preceptivo presentar otra moción relacionada con la cruz, cuando "ya ha sido debatida y votada anteriormente" y ha instado al secretario municipal a aclararlo.





Éste ha asegurado que al tratarse de una moción institucional, y no de carácter ejecutivo, el reglamento municipal (ROM) "no establece limitación alguna al respecto".





El edil de UP ha llegado a calificar de "chapucera" la redacción de la moción, y que, al no ser ejecutiva, "solo busca titulares".





Igualmente, ha criticado que "la derecha, de forma recurrente, trae a este pleno este debate" y que "quieren revestir de normalidad episodios históricos" como la ejecución del alcalde cacereño Antonio Canales, al que se ha referido.





Tanto UP como PSOE han afeado que la moción se presente con la "excusa" de plantear un homenaje a las víctimas de la pandemia.





El edil de Patrimonio, José Ramón Bello, ha calificado la moción de "propuesta poco ejemplar" y ha manifestado que ya existe un espacio "humilde y sencillo" en el Parque del Príncipe para las víctimas de la covid.





En este contexto, el edil de Cs Antonio Ibarra ha criticado el "escaso esfuerzo del Gobierno local" por las víctimas de la covid "sin un símbolo a la altura del homenaje que se merecen".





La formación naranja ha rechazado esta propuesta de la moción pero defiende el mantenimiento de la cruz en su ubicación porque "haría añicos el espíritu de concordia del pleno de 1986".





Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha defendido que "la población no ve un símbolo franquista en la cruz" y que han traído esta moción para "zanjar este debate que se está alargando más de la cuenta".





Un debate que, a su juicio, "no está en la calle y el objetivo de esta iniciativa era descontextualizar ese símbolo".





Si bien el edil socialista Bello no ha hecho alusión a un posible traslado de la cruz al cementerio, como barajó el propio Gobierno local en su momento, el alcalde, Luis Salaya, ha cerrado el debate asegurando que es un "tema extraordinariamente sensible" y que "no hay ninguna posición absurda" al respecto.





Ha aclarado que "no pesa sobre la cruz ninguna orden de retirada" ni "existe requerimiento de ningún organismo gubernamental ni órgano judicial para su retirada".