La plataforma única de las calles Parras y San Antón volverá a licitarse tras quedar desierto el concurso

El Ayuntamiento de Cáceres volverá a sacar a licitación la obra de la plataforma única en las calles San Antón, Parras y Clavellinas, al no haberse presentado ninguna oferta al concurso que se convocó el pasado mes de noviembre con un importe de 192.740 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

El plazo de presentación de ofertas concluyó ayer lunes pero ninguna empresa ha mostrado interés en ejecutar la obra por lo que se volverá a licitar revisando el importe al alza, según ha indicado el alcalde cacereño Luis Salaya, que ha anunciado que se modificará el pliego de condiciones y se volverá a licitar.

Salaya ha explicado que el aumento de los costes de los materiales ha hecho que muchas empresas no vean rentable realizar ciertas obras, y también la gran oferta de obra pública que hay en estos momentos hace que "muchas no den abasto" y decidan no concursar. "Esto es lo que hay", ha subrayado el regidor.

Cabe recordar que esta obra de construcción de una plataforma única en estas calles pretende crear un itinerario accesible entre la avenida de España, la calle Obispo Galarza y Ciudad Monumental.

El proyecto está incluido en el Plan 'Cáceres, Comercio accesible' del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el marco del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU' con el objetivo de dinamizar las zonas comerciales de la ciudad.

Salaya ha apuntado que la obra está en plazo porque aunque estos fondos obligan a terminar las actuaciones en diciembre de 2023 se ha aprobado una pórroga y confía en que se pueda llegar a tiempo de realizarla.

Una vez concluida la plataforma única se restringirá el acceso y circulación a todos aquellos vehículos salvo autorizados (residentes, hotel y parking) limitándose la velocidad de éstos a 20 kilómetros hora, y dando prioridad al peatón para circular por la calzada mediante la señal vertical homologada.

La zona de carga y descarga del Gran Teatro se suprimirá y se trasladará a la otra margen, y el aparcamiento de la calle Parras destinado a los clientes de los hoteles Ágora y Alfonso IX pasará a ser una zona de estacionamiento de parada máxima 5 minutos.

El proyecto incluye también tres plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para uso de personas con movilidad reducida (PMR), una de ellas en la zona de aparcamiento del hotel Ágora y las otras dos, en la Plaza Marrón.