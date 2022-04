La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres pide a Teresa Ribera "colaboración" para frenar la mina de litio

La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha escrito una carta abierta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con motivo de su visita a la ciudad este jueves para participar en la presentación de 'Futuribles', un congreso en el que participa la empresa que promueve una mina de litio en el paraje de Valdeflores.

En ella, la plataforma pide a la ministra que "se haga eco de la inviabilidad de este proyecto", que "tenga en consideración la opinión generalizada de la ciudadanía y su rechazo", y que "colabore para hacer entender a las distintas instituciones nacionales y europeas que este proyecto no es viable y que no puede destruir el modelo de ciudad que quieren las cacereñas y los cacereños para el futuro.

La misiva tiene como objetivo "ofrecer información precisa de los últimos acontecimientos producidos en torno al proyecto de mina en la Montaña, ponerle en antecedentes, y resaltar el gran rechazo social con el que cuenta esta iniciativa extractiva", asegura el texto.

Así, la carta recoge que la ciudadanía cacereña "siente una gran preocupación por la cercanía que supone dicho emplazamiento, por posibles afecciones a la salud de las personas, al motor económico de la ciudad basado en el turismo y en el sector servicios, y por el riesgo que conlleva para el santuario de la patrona, la Virgen de la Montaña".

La plataforma explica que lleva cinco años de lucha para evitar la instalación de esta mina en el pulmón verde de la ciudad, la Sierra de la Mosca, que es el lugar de esparcimiento de las cacereñas y cacereños, y que "gracias a su buen estado de conservación y a su gran biodiversidad" se encuentra en fase de declaración de Paisaje Protegido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura.

"La empresa australiana Infinity Lithium Corporation Ltd sigue empeñada en sacar el proyecto hacia adelante, a pesar del rotundo rechazo social manifestado públicamente en las calles de la ciudad en tres concentraciones multitudinarias donde la ciudadanía ha gritado fuerte y claro que Cáceres no quiere la mina", añade.

RECHAZO DEL PLENO MUNICIPAL

Además, recuerda que la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento ha votado en varias ocasiones que "tampoco quiere este proyecto tan peligroso y tóxico pegado literalmente a la ciudad, y que no está dispuesto a modificar las normas urbanísticas para su posible ubicación".

En la carta se explica que la empresa ha estado modificando el proyecto desde el inicio para "intentar convencer" a la ciudadanía, y lo último que ha comunicado en su reciente campaña de marketing, es que cambia de una explotación a cielo abierto a una mina soterrada o en galerías, pero "nada es oficial".

"También, ha modificado el nombre de su empresa pantalla o instrumental, son Sociedades de Responsabilidad Limitada creadas 'ex profeso' con el capital mínimo que marca la ley (3.000 €) para no tener que responder de las sanciones y multas que tiene pendientes y que aún no consta que haya abonado a las administraciones locales y regionales, a pesar de contar con sentencias sancionadoras firmes".

La empresa ha pasado de llamarse Tecnología Extremeña del Litio SLU, con domicilio social en Madrid, a denominarse Extremadura New Energies SL, y coloca al frente de esta iniciativa a un nuevo CEO, Ramón Jiménez Serrano, "porque con la anterior denominación contrató a un exconcejal cacereño del grupo político de Ciudadanos, que tuvo que despedir a los pocos meses por no cumplir los objetivos marcados y no convencer a la ciudadanía cacereña en absoluto".

Asimismo, se subraya que la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres no es un grupo ecologista ni está en contra de la transición energética, es un grupo de ciudadanos concienciados e integrados en su paisaje local, que aman a su Montaña, y con una fuerte convicción de que su ciudad cuenta con dos patrimonios muy apreciados y valiosos que hay que preservar para las generaciones futuras, que son su patrimonio histórico y cultural, bien conocido internacionalmente, y su peculiar patrimonio natural que la caracteriza como una de las ciudades donde se disfruta de una muy buena calidad de vida y se sitúa como un ejemplo de ciudad verde europea".

El texto también informa de que el Plan General Municipal de ordenación urbana prohíbe taxativamente las actividades extractivas en el valle de Valdeflores y en la casi totalidad de la Sierra de la Mosca. Por lo que, la nueva iniciativa legal contemplada dentro de la figura del PERTE y regulada en el R.D. Ley 36/2020, de 30 dediciembre, "no podría saltar en este caso las competencias regionales y locales en vigor, ya que las características negativas de este proyecto lo hacen inviable absolutamente".

MINA SUBTERRÁNEA

"Creemos igualmente importante, el conocimiento de los detalles técnicos del nuevo proyecto de la mina subterránea San José de Valdeflores en Cáceres, Infinity Lithium Corporation presentó el 14 de octubre 2021 dicho proyecto a sus inversores de la bolsa australiana ASX, mediante un Estudio de Prefactibilidad, y en la página 9, refleja como ejemplo o prototipo de minasubterránea, la de Aguas Teñidas de la empresa MATSA en Huelva.

La mina de Aguas Teñidas tiene el pueblo más cercano, Valdemusa, a casi 6 kilómetros y cuenta con una población de 600 habitantes. En Cáceres, la población afectada sería de unos 100.000 habitantes y las cuadrículas mineras más cercanas se encuentran a 800 metros del casco urbano y a menos de 1,5 kilómetros del Hospital y del Campus Universitario.

Además, se recuerda que la extracción del litio requiere grandes volúmenes de agua, 1000 m3 por kg, y "Cáceres es deficitaria en recursos hídricos y con el cambio climático se está viendo agravada". Por esto y oros argumentos técnicos, la plataforma entiende que "el nuevo proyecto de mina subterránea en la Montaña es completamente inviable y que los datos aportados deberían ser suficiente para desestimar para siempre los permisos para instalar una mina en el lugar proyectado".