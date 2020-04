El Plan del Día Después de la pandemia en Cáceres contempla actuaciones que superan los 3 millones de euros

El equipo de Gobierno ha presentado a los grupos de la oposición en la comisión de Economía celebrada hoy las primeras propuestas para el Plan de Día Después, que van a ir en tres ejes y a las que se van a destinar más 3 millones de euros, de los cuales 300.000 serán para un Plan de Promoción Turística, 1 millón en ayudas directas para PYMES y autónomos, y 1,8 millones en Políticas Sociales.

El objetivo del Plan de Promoción Turística no es otro que "recuperar la imagen la ciudad en el sector, intentar reactivar el turismo al mayor ritmo posible y salir a un mercado en el que tenemos que presentar nuestra ciudad como un buen destino post covid19”, destaca el gabinete de comunicación del ayuntamiento de Cáceres. Un plan de inversión en promoción turística que "supera en 4 veces lo que presupuesta cada año el Ayuntamiento para tal fin”.

El millón de euros que se destinará en ayudas directas a pymes y autónomos será para las que hayan cesado la actividad o hayan reducido sus ingresos en más de un 75% durante el estado de alarma. Se podrán beneficiar de estas ayudas aquellas empresas que tengan su domicilio fiscal en Cáceres, el local donde realizan su actividad aquí, y que estén dados de alta antes de la entrada en vigor del Estado de Alarma. Se trata de ayudas para pagar gastos, según destaca la edil de Economía, María Ángeles Costa, y "cuentan con la peculiaridad de que primero se van a pagar y luego se van a justificar los gastos con el objetivo de reducir al mínimo el papeleo y las gestiones para poder acceder a ellas. Van ser compatibles con cualquier otra subvención de otra administración porque lo que pretendemos es reforzar a PYMES y autónomos para poder afrontar esta crisis”, descarta la edil. Ayudas que irán destinadas al pago de alquileres, nóminas, cuotas de la Seguridad Social, suministros, publicidad, tasas, etc “hay muchos tributos que no podemos eliminar de forma permanente y con carácter retroactivo, y lo que hacemos es que ese pago va a poder utilizarse para justificar esta ayuda”, apunta Costa. El gobienro local apuesta porque esa ayuda se divida en varios tramos “que sean mil euros de inicio al autónomo que lo solicite; 999 más si tiene un local en la ciudad; y de 1 a 4 empleados 500 euros más, de 4 a 9 empleados 750 euros más, y de 10 a 49 empleados 1.000 euros más”.

En lo referente a las Políticas Sociales, "van a ir destinados a mayores, familias en riesgo, y empleo para combatir el paro, y también a cuidados". Van a incluir, entre otras cosas, la actualización de la ordenanza de la concesión de ayudas económicas de urgencia social del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, “para que se puedan conceder de una forma muy ágil”; y la modificación del plan estratégico de subvenciones para adecuarlo a la nueva situación, agrupando todo el presupuesto a una sola línea, ha destacado en la comisión la concejala María José Pulido.

El gobierno local plantea "incorporar al presupuesto del IMAS ese 20% del superávit que ya nos habilita el Gobierno para utilizarlo en gasto social", ha detallado, “y vamos a redirigir programas formativos de la Universidad Popular hacia formación básica y competencias clave, a contar con empresas para la ejecución de proyectos y a agilizar trámites para la pronta ejecución de proyectos pendientes”.

¿Cómo se financiarán estas medidas de Plan de Día Después?

Además de la incorporación del superavit al presupuesto municipal de 2020, el gobierno local "confía y exige al Gobierno de España que se vayan flexibilizando las normas que nos permiten gastarlo". Además habrá un plan de mantenimiento de la inversión pública, “para intentar que se ejecuten las obras que están proyectadas e intentar que el Ayuntamiento siga proyectando al mismo ritmo obra pública para apoyar al sector de la construcción”.

El ejecutivo local no descarta acudir a la vía del endeudamiento, ha señalado la concejala, “en la medida de lo posible queremos evitar acudir a deuda pronto y hacerlo por lo menos posible ya que previsiblemente afrontamos una crisis larga y si agotamos nuestros recursos financieros en los primeros meses nos podemos encontrar que en los próximos años tenemos que seguir afrontando medidas de estímulo y no tenemos esos mecanismos para hacerlo. Aunque si es necesario no nos va a temblar el pulso a la hora de endeudarnos”. No se descarta el endeudamiento, ha señalado, pero con prudencia, “porque a falta de terminar la liquidación todo parece indicar que en el año 2019 se ha incluido la regla de gasto. No hay problema en cuanto a la estabilidad presupuestaria, que sí se cumple pero parece que habrá incumplimiento de la regla de gasto por el incremento de las inversiones por la ejecución del EDUSI en 2019, apunta la concejala de Economía.

Propuestas del Grupo Popular

El PP en el Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto al equipo de gobierno en la comisión de Economía distintas medidas tributarias que pasan por la exoneración total de las tasas por prestación de servicios, la devolución de los importes ya abonados en las tasas de ocupación cuando no se haya podido disfrutar de su uso debido al estado de alarma y la devolución total de la tasa de terrazas a los negocios de hostelería. También proponen la exoneración del pago de la tasa de cementerio o en su caso devolución de los importes pagados relativos a todos los fallecimientos producidos durante el periodo de alarma así como la exoneración del pago de la tasa de agua, basura y alcantarillado a aquellas empresas que soliciten la baja de este servicio durante el periodo de alarma, sin que tenga coste alguno el alta del mismo.

Los populares recogen así entre sus propuestas la ampliación del periodo voluntario de pago de todos los tributos devengados hasta el 20 de noviembre y la revisión de todas las concesiones patrimoniales sobre bienes de dominio público y contratos de explotación de bienes patrimoniales para ajustar el canon al tiempo realmente explotado.

Además, a estas medidas tributarias, los popupales también proponen otras de índole presupuestario y de tesorería como la agilización del pago de facturas a proveedores, reduciendo así el periodo medio de pago, el cambio de subvenciones en concurrencia a subvenciones de concesión directa para dar seguridad y agilidad en el ámbito social, cultural y deportivo, así como la realización de las modificaciones presupuestarias pertinentes para dotar partidas que apoyen a los sectores productivos, y que la reactivación económica sea la prioridad de las actuaciones del Ayuntamiento. Del mismo modo apuestan por establecer una convocatoria abierta y de crédito ampliable para ayudar a las pymes y autónomos de nuestra ciudad a mantener sus negocios y el empleo a ellos asociado.

Para los Populares es importante que se pongan en marcha cuanto antes, destacan en una nota "porque hoy más que nunca es el momento de estar al lado de todos los cacereños, de buscar soluciones y de no generar más problemas o preocupaciones a los cacereños, ante la grave crisis sanitaria, social y económica que está provocando el COVID19", concluyen.