Piden a Vergeles que se pueda comer y beber en las salas de cine de Extremadura

Carta abierta de las Salas de Cine al Consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura





D. Jose María Vergeles Blanca

Consejero de Sanidad y Servicios Sociales

Junta de Extremadura





Cáceres, Badajoz, Madrid a 12 de mayo de 2021





Nos ponemos en contacto con usted desde la Federación de Cines de España (FECE) y la Nueva Asociación de Exhibidores de Cine de España (NAECE), las dos principales asociaciones que agrupan a casi la totalidad del sector de salas de cine de España y de Extremadura.

Ante las medidas tomadas por la Consejería a la cual usted representa, nos permitimos la libertad de enviarle una disertación a las mismas, que esperamos que le hagan reflexionar y pueda servir para derogarlas.

Una vez acabado el Estado de Alarma, y como era de esperar, el caos está servido. Cada una de las Comunidades Autónomas se ha apresurado a sacar sus propias normas sobre medidas de prevención y control y, a la vista de todas ellas, debe ser que el virus se propaga de forma diferente por regiones o incluso por tipo de locales, aunque la actividad sea en esencia la misma.

Un caso llamativo es el de Extremadura en lo que se refiere a la actividad en cines, teatros y actividades similares, donde hemos pasado de tener permitido el consumo de alimentos en salas de cine, a estar prohibido de repente EN TODOS LOS NIVELES DE ALERTA.

Sin embargo y, como no podía ser de otra manera, SI autoriza el consumo de productos de alimentación, así como la ingesta de bebidas en el interior de los locales de hostelería y restauración.

Se podría justificar esta manifiesta contradicción en cuanto al consumo de alimentación y bebidas en locales cerrados, aduciendo que la actividad principal de los cines y locales similares no es la de venta de estos productos, pero esta justificación no haría más que poner de manifiesto el desconocimiento de la actividad de estos locales, en especial de las salas de cine.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las salas de cine, para desarrollar su actividad pueden llevar a cabo una doble declaración censal en el alta de actividades económicas, por una parte, la referida a exhibición cinematográfica y por otra la de café-bar. Tal vez sea por esto que la última normativa de Extremadura no prohíbe específicamente la venta de estos productos, sino su consumo dentro de las salas. En definitiva, se permite vender para llevar, lo cual no deja de resultar un tanto irónico.

En segundo lugar, privar a las salas de cine de esta fuente de ingresos, cuando la asistencia de público está en niveles del treinta por ciento de lo que sería su actividad normal, es condenarles a la ruina de forma irrevocable.









Por otra parte, uno se pregunta, ¿qué evidencia científica hace pensar que la propagación del virus sea más activa cuando se come o se bebe dentro de una sala de cine que cuando se hace en el interior de un bar o un restaurante?

En una sala de cine no hay contacto físico entre las personas, se guarda la distancia de seguridad, no se habla mientras se ve la película, no se comparten bebidas o comidas, hay ventilación y renovación del aire de forma permanente y, lo que es más importante, durante toda la pandemia no se ha detectado ni un solo brote procedente de una sala de cine. EL CINE ES SEGURO, se ha venido diciendo desde todos los estamentos públicos y privados. ¿Por qué criminalizarlo ahora como si el hecho de comer unas palomitas o ingerir una bebida en solitario en tu butaca mientras ves una película pudiera significar una peligrosa fuente de contagio?

Por favor, señores gobernantes, demuestren un poco de sentido común, analicen con meticulosidad cada una de las medidas que dictan y piensen que detrás de cada una de esas medidas, además de vidas que salvar, hay economías que preservar.

Nunca es tarde para rectificar si con ello se logra evitar un mal mayor.





JUAN RAMÓN GÓMEZ FABRA

PRESIDENTE FECE

(FEDERACIÓN DE CINES DE ESPAÑA)





JUAN ANTONIO MAYORAL HERNÁNDEZ

PRESIDENTE NAECE

(NUEVA ASOCIACIÓN DE EXHIBIDORES DE CINE DE ESPAÑA)