Piden 3 años de cárcel para la empleada de una perfumería de Coria que se apropió de más de 100.000 euros

La Fiscalía de Cáceres ha pedido tres años de prisión para la dependienta de una empresa de venta de cosméticos de Coria (Cáceres) a la que acusa de un delito de apropiación indebida por apropiarse presuntamente de dinero y productos por más de 107.000 euros.



En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal ha detallado que la acusada comenzó a trabajar hace nueve años como ayudante de dependiente en una tienda de Coria. Entre 2019 y 2020, “y con ánimo de ilícito beneficio económico, se apoderó del dinero en efectivo de los productos que vendía o bien de los propios productos”, añade el Ministerio Público.



Así, cuando la acusada vendía un producto, por el que entregaba el artículo y el recibo al cliente, recogía el dinero en efectivo, pero borraba en el ordenador el registro de la venta.



De igual forma, para deshacerse del producto cuyo ticket había anulado, utilizaba el sistema "entretiendas", que servía para enviar productos de una a otra tienda, de forma que a través de la aplicación enviaba dicho producto a otras tiendas de la mercantil, pero sin llegar a enviarlo físicamente, ya que no disponía de ellos porque los había vendido.



De esta forma, la tienda a la que debía llegar el producto no recibía aviso de que tal producto le iba a llegar porque no lo había pedido.



Como consecuencia de estos hechos, de acuerdo al informe económico realizado, consta que los perjuicios derivados de la desaparición de productos que nunca llegaron a otras tiendas y del dinero por parte de la acusada es de 107.379,88 euros.



A juicio de la Fiscalía, estos hechos narrados son constitutivos de un delito de apropiación indebida, por lo que procede imponer a la acusada la pena de prisión de tres años, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.



Asimismo, la acusada deberá indemnizar a la propietaria de las tiendas en la cantidad de 107.379, 88 euros, por el perjuicio económico derivado de la apropiación de productos y dinero por parte de la misma.