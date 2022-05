PACMA investiga "posibles irregularidades" en la muerte con arco de dos jabalíes en el Parque del Príncipe

El equipo jurídico del partido animalista PACMA está investigando "posibles irregularidades" en la muerte con arco de dos jabalíes en el Parque del Príncipe de Cáceres y valora la interposición de una denuncia.





Se trata de una acción que ha llevado a cabo el ayuntamiento cacereño y la Junta de Extremadura en colaboración con la Federación Extremeña de Caza, como medida de seguridad después de que once jabalíes entraran en el citado parque, que ha permanecido cerrado al público día y medio.





PACMA ha advertido de que el pasado mes de marzo se produjo una

situación similar en Gijón, donde se estarían cazando estos animales en zonas de seguridad donde la caza está normalmente prohibida.





La formación política animalista asegura que ha recibido "numerosos avisos" por parte de ciudadanos preocupados por la situación vivida en el parque cacereño, donde se avistaron hasta once jabalíes el pasado martes por la mañana y se decidió abatirlos con flechas.





Así las cosas, PACMA cree que se podría haber valorado otra alternativa, como el traslado de los animales a una zona en la que no generen conflicto, y se pregunta si se ha hablado con alguna organización que pueda ofrecer ayuda.





Las críticas también han llegado desde una Extremadura digna Cáceres que hace un llamamiento al ayuntamiento de Cáceres para que los arqueros no den caza a los Jabalíes aparecidos en el parque del Príncipe y de una solución que no sea darles muerte al cazarlos. Piden un análisis de os motivos por lo que estos animales van al parque del Príncipe o alrededores de los barrios periféricos de la ciudad y se elabore un plan de conservación y protección ambiental para que esta situación no vuelva a producirse.

En una nota de prensa, recuerda que la portavoz del Partido Animalista, Yolanda Morales, prestaba ayer declaraciones para un futuro reportaje televisivo en las que declaraba que la "matanza" de los jabalíes "jamás puede ser una opción", primero por una razón ética.





Y segundo, porque según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona durante 3 años y liderado por el profesor titular especializado Manel López Béjar, ya existen alternativas "éticas" a los controles poblacionales convencionales, como la recientemente aprobada vacuna contraceptiva 'Gonacon', que consiste en "capturar, sedar, identificar, vacunar y soltar" al animal.





En un período de tres años efectivos (que se han visto dilatados a causa de la pandemia) los investigadores habrían podido recapturar al 29,2% de los animales tratados determinando que, por el tamaño de los genitales y las glándulas mamarias, la inmunocontracepción había surtido efecto en todas las hembras tratadas en periodo de 4 meses a 3 años según el momento de recaptura, y hasta en doce machos tratados en un periodo de 2 meses a 2 años.





López-Béjar apunta que "los métodos de control poblacional con caza y sacrificio de los animales han demostrado no ser efectivos. Los resultados están ahí: todos los años se autorizan batidas de jabalíes y se matan cientos o miles de ellos en unos meses, y al año siguiente estamos igual o casi igual".





Por ello, PACMA considera que las acciones tomadas por parte de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres en colaboración con la Federación Extremeña de Caza "podrían no ajustarse a derecho, por lo que asegura que estudiará el caso y valorará interponer una denuncia".