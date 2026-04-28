La Orquesta Panorama llega a Moraleja con el escenario móvil más grande de Europa

La localidad cacereña de Moraleja se prepara para recibir este sábado a la Orquesta Panorama, un evento musical organizado por la empresa extremeña Divertixálima en el marco de las celebraciones de la romería de la Virgen de la Vega. El espectáculo espera atraer a público de toda la comarca de la Sierra de Gata para disfrutar de una de las noches musicales más importantes del año.

Un espectáculo en constante evolución

El promotor del evento, Abraham Serradilla, ha definido el show como "un pedazo de espectáculo" que "rompe todos los moldes de lo que es una orquesta convencional". Según Serradilla, Panorama representa "la evolución de la orquesta", un formato que se adapta a los nuevos tiempos y tendencias. "Es algo mágico presenciar un espectáculo de este tipo, pues que niños de 15 años estén saltando, pasándolo bien, y y personas de 60 también lo estén haciendo", ha señalado.

Es la evolución de la orquesta" Abraham Serradilla Promotor del evento

El escenario móvil más grande de Europa

Uno de los grandes atractivos del espectáculo es su impresionante infraestructura. Se trata del "espectáculo en gira de España con escenario móvil más grande de Europa", ha afirmado Serradilla. El escenario cuenta con 63 metros de frente y un complejo sistema que permite su montaje en solo cuatro horas y media gracias a un equipo de 12 operarios y 4 técnicos. "Es un trabajo muy bien organizado, pero bastante complejo", ha añadido el promotor.

Hoy en día es el escenario más grande de Europa" Abraham Serradilla Promotor del evento

A diferencia de un concierto convencional, la Orquesta Panorama ofrece "una fiesta". Su repertorio se actualiza constantemente con éxitos del momento para ofrecer un espectáculo de baile y diversión. Esta capacidad de renovación es una de las claves de su éxito, haciendo que el público repita año tras año.

Entradas, horarios y servicios

Hasta el momento, ya se han vendido 3.000 entradas y se espera alcanzar un aforo de 3.500 personas. Las entradas anticipadas tienen un precio de 10 euros más gastos de gestión, mientras que en taquilla costarán 15 euros. El recinto ferial abrirá sus puertas a las 22:00 horas con un DJ local. La actuación de la orquesta, de tres horas y diez minutos, finalizará sobre las 2:45 de la madrugada, y la música continuará con el DJ hasta las 5:00.

La organización ha confirmado que habrá puntos de comida y bebida en el recinto. En cuanto al tiempo, aunque la previsión es favorable, la productora tiene un plan de contingencia. "En el caso de que haya previsión de lluvias, [...] colocaríamos unas carpas gigantes en el centro del recinto", ha explicado Serradilla, recordando que la orquesta está acostumbrada a trabajar en Galicia, donde "llueve el 80% de los días".