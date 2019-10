Ojete Calor cabeza de cartel del X aniversario de Horteralia

Horteralia (HTL), el fesIval que parte la pana, cumple diez años y para celebrarlo ha preparado un cartel para que nadie pare de bailar y reír. Así, el dúo Ojete Calor (Carlos Areces y Aníbal Gómez) será el cabeza de cartel para tan magna ocasión. Otro de los grandes momentos de esta edición será cuando el mítico grupo de pop noventero Los Fresones Rebeldes suba al escenario y cante ante un público entregado su canción "Al amanecer’, icono de toda una generación. Y prólogo de otras dos grandes actuaciones de este X aniversario: Las Ketchup y su mítico ‘Asereje’ y los Ladilla Rusa y su tema ‘KiT y los coches del pasado’.

Como no podía ser de otra manera, Leonardo Dantés, que fue el primer artista en pisar el escenario de Horteralia hace 9 años en la Plaza de San Jorge, dará el pregón, que aseguramos, será inolvidable. Los inclasificables Monterrosa y los pinchadiscos Cherri Coke, Tokio dj and the Mamarrachers y Privan de Camp, también asiduos en este festival único en España, ofrecerán un show en el que ningún hortefan deje de bailar el próximo 23 de noviembre.

Fiel a su estilo, Horteralia presenta en su X edición un cartel ecléctico capaz de combinar figuras míticas del panorama musical con nuevas propuestas kistch e innovadoras. El hilo conductor de todos los grupos es su concepto de música como un espectáculo dedicado a la diversión, al baile y a la risa. Por todo esto, Horteralia será un año más el templo de la fiesta, de todas las modas habidas y por haber y revalidará su btulo de ‘el festival más divertido del mundo’.

Cabe destacar que Horteralia agotó las primeras entradas de pista en apenas 6 horas. Actualmente, lleva más de 3.000 entradas vendidas. Este año, para una mayor comodidad del público asistente, las entradas están divididas por zonas: pista, grada y VIP, de las cuales ya solamente se pueden adquirir las entradas de grada a 15 euros en la plataforma de entradas Wegow y en la web oficial www.horteralia.com. A partir de este fin de semana también en el punto de venta físico oficial: el restaurante La Mafia se sienta a la mesa (Obispo Segura Sáez, 5).