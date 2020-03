El número de afectados por coronavirus en la región asciende a 19 tras confirmarse hoy 9 positivos más

Extremadura registra 9 nuevos casos de coronavirus en la región. Son en total 19 los afectados desde que comenzó la crisis por el Covid-19. La mayoría de los 9 infectados, en concreto 6, se han registrado en el área de salud de Cáceres y todos están relacionados con la mujer de 59 años de Arroyo de la Luz fallecida ayer en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Estos seis nuevos casos tienen que ver con la excursión que se celebró a Sevilla desde esta localidad el pasado mes de febrero. Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, que ha anunciado que el funeral de la primera víctima por coronavirus en la región se realice en la más estricta intimidad, "no porque el cadaver transmita el coronavirus" si no para evitar la propagación del virus como ha ocurrido en el País Vasco o La Rioja.

El consejero también ha avanzado que no se descartan tomar medida adicionales en el área salud de Cáceres debido al contacto de los sanitarios con la mujer fallecida. De momento todos han dado negativo y por ello de momento no se suspenderán consultas en el Complejo Hospitalario de Cáceres.