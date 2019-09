La provincia estará en alerta amarilla por lluvias y tormentas a partir de las 14:00 horas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará hoy martes, día 17, la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la provincia de Cáceres desde las 14:00 horas hasta la medianoche.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se prevé una precipitación acumulada en una hora de hasta de 20 litros por metro cuadrado.

El nivel amarillo por tormentas indica que en la zona del aviso se prevén, de acuerdo con el Plan Meteoalerta, lluvias localmente fuertes y/o granizo inferior a 2 centímetros.

El Centro 112 informa que dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

Por ello, recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento.

Que se revisen las bajadas de agua de los tejados, la acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su municipio, prestando especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

Asimismo, el 112 aconseja a la ciudadanía circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En las casas mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua y ponerse en contacto con el 112 en caso de emergencia.