El norte de Cáceres estará este jueves en alerta amarilla por lluvias y viento

El norte de la provincia de Cáceres permanecerá este jueves en alerta amarilla por lluvias, que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas, y fuertes vientos, con rachas máximas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El aviso por lluvia permanecerá activo desde las 00:00 horas hasta la medianoche del jueves, mientras que el relativo al viento comenzará a las 10:00 horas y concluirá a las 20:00 horas.



Ante esta situación, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 recomienda revisar bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de las localidades.



También hay que prestar especial atención a los sumideros y socavones y muros en mal estado.



Aconseja no viajar en la medida de lo posible y en caso de tener que circular por las carreteras, hacerlo con la máxima precaución posible.



Así, hay que estar atento a la hora de realizar adelantamientos y a posibles desprendimientos de tierra, no se debe atravesar carreteras inundadas, ni estacionar en cauces secos o en las orillas de los ríos.



En episodios de fuertes vientos, es preciso guardar objetos que puedan ser retirados por el viento, no protegerse en muros, tapias o árboles.



Finalmente, se recomienda llevar consigo siempre un teléfono cargado para contactar, en caso de necesidad, con el 112.