La nieve obliga a cerrar el Puerto de Honduras y el acceso al Pico Villuercas en Cáceres

La Diputación Provincial de Cáceres ha activado a sus equipos para hacer frente a las nevadas caídas en varios puntos de la provincia. El Servicio de Red Viaria mantiene desplegados a todos los efectivos de Conservación y Explotación de las zonas de Plasencia y Trujillo para garantizar la seguridad en las carreteras de su titularidad.

Actuaciones en la zona norte

En la zona de Plasencia, los trabajos se han centrado en las carreteras cercanas a La Garganta y Piornal. Gracias a la intervención de un camión quitanieves en cada localidad, se ha retirado el ligero manto de nieve y la circulación ha vuelto a la normalidad.

Sin embargo, el Puerto de Honduras, que conecta Hervás y Cabezuela del Valle, ha sido cerrado al tráfico. Desde el Servicio de Red Viaria informan que la circulación es inviable a partir del Punto Kilométrico 10, donde se ha estado actuando con una pick-up quitanieves.

Cierre preventivo en Las Villuercas

En la zona de Trujillo, el principal punto afectado es el acceso al Pico Villuercas, que también se encuentra cerrado. La decisión se ha tomado para evitar accidentes, dado que se trata de una carretera que termina en fondo de saco y es transitada principalmente por turistas. Un equipo de vigilancia con una pick-up quitanieves permanece en la zona.