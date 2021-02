Ya puedes visitar el Museo Helga de Alvear y te contamos cómo

El nuevo Museo de Arte Contemporáneo Fundación Helga de Alvear, en Cáceres, abre sus puertas este viernes, tras ser inaugurado por los Reyes, con cita previa y aforo de 20 personas por cada turno, según han informado a Efe desde la organización.

Las citas se pueden tramitar vía online a través de la web oficial del espacio expositivo.

Los próximos días 10, 17 y 24 de marzo se podrá disfrutar de visitas guiadas de una hora y con aforo restringido a 15 personas a las 18.00 horas.

Las visitas serán gratuitas, están abiertas a todos los públicos y se pueden reservar en la web del museo.

Igualmente, el espacio museístico cuenta con códigos QR diseminados por sus 3.000 metros cuadrados para bucear el algunas de las obras más importantes incluidas en la exposición inaugural -con 200 obras- que incluye piezas de artistas fundamentales de los siglos XX y XXI que integran la Colección Helga de Alvear.

Goya, Picasso, Kandinsky, Ai Weiwei, Olafur Eliasson, Dan Graham, Joseph Beuys, Thomas Hirschhorn, Tacita Dean y Katharina Grosse son algunos de los nombres propios de más de un centenar de artistas de 26 nacionalidades que configuran la exposición de apertura del nuevo museo.

El el centro permite reservas para grupos organizados de centros educativos, colectivos con necesidades especiales, grupos profesionales de arquitectura, museología o patrimonio; y cualquier otro grupo organizado.

Además, desde este viernes se permite el libre acceso al jardín desde el acceso de Camino Llano, que conecta con la parte antigua de Cáceres.

Ese jardín también será sometido a un proyecto de musealización, pero ya permite contemplar la obra de Ugo Rondinone titulada “A Day Like This Made of Nothing and Nothing Else” (2009), un olivo centenario esmaltado en blanco que acompaña la nueva estampa del edificio.

Un edificio que ha sido diseñado por el arquitecto Emilio Tuñón, que opta al Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe y que ya ha sido galardonado con el Premio Architecture MasterPrize en la categoría de edificio cultural.