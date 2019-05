No es la primera vez que ocurre, los fuegos artificiales de inauguración de la Feria de San Fernando en Cáceres han vuelto a provocar un incendio de pastos de grandes dimensiones en el ferial, en una zona no transitada, ubicada en el límite del cerramiento de terreno establecido como medida de seguridad para los fuegos de artificio. No hay que lamentar daños personales ni materiales.

El fuego se originaba poco después de las 23:00 horas, los bomberos del SEPEI lograron extinguirlo una hora después. El incendio provocó el corte al tráfico de la N-630 por lo que todos los vehículos tuvieron abandonar en ferial por Casa Plata-Nuevo Cáceres y el Polígono Industrial de la Charca Musia.