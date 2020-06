Los centros turísticos municipales reabren este jueves en Cáceres

La Oficina de Turismo de la Plaza Mayor, el Centro de Interpretación ‘Tres Momentos en la Historia’, que comprende la Torre de Bujaco, Muralla, Mirador y Torre de los Púlpitos, y el Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña abrirán de nuevo sus puertas este jueves, para lo cual se han estado acondicionando las instalaciones con el objetivo de mantener todas las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad.

En dichos centros el aforo autorizado es de un tercio del total, de momento, y se ha señalizado en ellos. Este aforo irá en aumento con el paso de las semanas, según se vaya autorizando, hasta llegar al aforo total. Asimismo se ha establecido un sistema de control para evitar que haya concentraciones de personas y se han señalizado con marcas en el suelo las distancias mínimas de seguridad en las zonas de acceso.

Se han instalado mamparas en los puestos de atención al público y no se atenderá de manera simultánea a varias personas por el mismo informador.

En los centros que requieren entrada para su visita, se está habilitando el sistema de pago con tarjeta; está inhabilitado el uso de los elementos expuestos diseñados para un uso táctil por el visitante; no están disponibles las audioguías, folletos en sala y otros materiales análogos; los folletos y mapas que se entreguen al visitante no podrán ser devueltos, y no se realizarán encuestas de satisfacción por medios manuales; se fomentará el uso de los canales digitales para facilitar información (por ejemplo códigos QR).

El personal de atención al público informará a los visitantes sobre las medidas de higiene y prevención frente al COVID-19 que deben observarse durante la visita y velarán por su cumplimiento, y controlará que no se supere el aforo permitido.

Las personas que accedan a las instalaciones deberán adoptar las medidas adecuadas para proteger su salud y evitar contagios, así como cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias; manteniendo la correspondiente distancia interpersonal, uso obligatorio de mascarillas, etc. Se han colocado carteles en los accesos y en los recorridos con dichas medidas.

El visitante, previo al acceso, realizará la higiene de manos con solución hidroalcohólica y se han establecido los recorridos de circulación, así como normas claras para evitar el cruce de visitantes.