Los alcaldes del Jerte serán juzgados por vertidos ilegales de cerezas en octubre al no llegar a conformidad

Los cinco alcaldes y exalcaldes de Rebollar, Cabrero, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo, entre los años de 2015 a 2019, serán juzgados por vertidos ilegales de cerezas en la Audiencia Provincial de Cáceres el próximo 18 de octubre tras no haber un acuerdo entre las partes.





La citada Audiencia ha citado este martes a los acusados y sus abogados a una vista en la que "se ha ratificado los escritos de Fiscalía" así como "los medios de prueba propuestos y los planteamientos" por parte de la defensa, según ha explicado el abogado de varios de los acusados, Miguel Corchero.





Corchero ha detallado, en declaraciones a los medios, que "no ha habido conformidad" por su parte por lo que el día 18 "se va a intentar en unidad de acto celebrar todo el juicio, supongo que habrá dos sesiones, 18 o 19, o puede que el 18 quede todo zanjado".





Así, ha resaltado que "la postura de todos los letrados va a ser la defensa de la inocencia" de sus defendidos. "No han cometido ningún tipo de delito, no hay prueba de cargo en contra de ellos, y lo que hay es una serie de vertidos que no se ha producido por su parte que se han producido por los productores de la cereza y es una competencia de la Comunidad Autónoma, nunca es una competencia municipal", ha asegurado.





De este modo, ha indicado que "esa es la cuestión de fondo que se va a dilucidar aquí" así como que confían "plenamente en la Justicia".





Además, ha destacado que buscan "la absolución" de sus defendidos por lo que "no va a haber conformidad en principio porque no puede haberla, no han realizado ninguna orden, ni por escrito, no hay resoluciones administrativas, no hay órdenes verbales y no hay acreditada ninguna orden por parte de ellos" sobre dichos vertidos.





Igualmente, Corchero ha detallado que no van "a presentar ninguna cuestión previa ni alargar el procedimiento" porque quieren que "se celebre inmediatamente y lograr la absolución" de sus defendidos.





Del mismo modo, ha apuntado que la Fiscalía "pide la condena en base a una serie de pruebas aportadas por el Seprona como son bandos móviles, que en ningún caso han emitido los alcaldes".





Finalmente, ha recordado que "por los mismos hechos había 15 alcaldes afectados" de los cuales "ya se ha archivado esta cuestión a 9-10 alcaldes que estaban siendo investigados" por lo que consideran que la causa de los otros cinco ediles "va a ir por el mismo camino".





"Por los mismos hechos había 15 alcaldes afectados, se les ha defendido en Plasencia, se ha producido su archivo y sobreseimiento, y creemos que también se podría haber producido en este caso pero respetamos lo que han decidido los juzgados de instrucción de Plasencia y estamos aquí para defender la misma inocencia del resto de alcaldes", ha concluido.