La lluvia inunda viviendas y garajes en Zarza de Granadilla

Las intensas lluvias que están cayendo en Extremadura en las últimas horas han provocado inundaciones de numerosas viviendas y garajes en Zarza de Granadilla (Cáceres), un municipio al que se sólo se puede entrar por un acceso dado que el resto están anegados.





"No sabemos de dónde sale tanta agua", ha declarado a EFE el alcalde de esta localidad, Jesús Puertas, quien ha explicado que los desagües del municipio no han dado abasto y los arroyos de la zona no han podido evacuar el agua, con lo que han terminado uniéndose unos con otros.





"El agua ha entrado en garajes, en casas, en sótanos", sin provocar daños personales, ha afirmado el primer edil de este municipio de unos 1.800 habitantes, cuya residencia de personas mayores se ha puesto a disposición de los vecinos afectados, aunque no ha sido necesario su uso dado que se han reubicado en casas de familiares.





Al centro del pueblo, ha indicado, sólo se puede entrar por el acceso a la plaza de toros, dado que el resto está inundado, y desde la autovía A-66 solo se puede hacer por la salida de La Granja, dado que la de Casas del Monte también está cubierto por el agua.





Ha explicado que el agua está subiendo de nivel más que ayer, cuando una joven del municipio se llevó un "susto" dado que se vio sorprendida en una carretera cuando circulaba, aunque le dio tiempo a salir del vehículo, que fue arrastrado por la corriente.





Puertas ha señalado que ante estos hechos no queda "más que la resignación" porque "estas cosas de la naturaleza es lo que viene", y ha expresado que no tiene recuerdo de una situación similar en el municipio, ni él ni otros vecinos de edad más avanzada.