La 'Línea 105': el viaje en autobús que desvela la cara social de la Iglesia en Cáceres

La Diócesis de Coria-Cáceres ha presentado la segunda edición de su iniciativa 'Línea 105', un autobús que recorrerá la provincia para mostrar de primera mano la labor social y pastoral que se sostiene gracias a los contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Tras el éxito del año pasado, cuando fueron pioneros en España, este año han duplicado las plazas de 15 a 30 debido al "mucho interés que ha despertado", según ha explicado Lorena Jorna, delegada de medios y miembro de la comisión de sostenimiento de la diócesis.

El objetivo es "pasar del desconocimiento a un compromiso con la realidad social, del prejuicio al aprecio", mostrando con "rostros, con historias, con personas de carne y hueso, a dónde va este dinero de la X".

El destino de la X: 2,7 millones de euros

La aportación a través de la casilla 105 supone el 26,47% del presupuesto anual de la diócesis, que se traduce en 2.716.822,29 euros, según los últimos datos de 2024. En Extremadura, entre un 41% y un 45% de los contribuyentes marcan esta opción, lo que supone una media de 40 euros anuales por persona. Jorna ha destacado que esta elección es "una decisión completamente libre y solidaria", casi como un "referéndum" anual sobre el apoyo a la labor de la Iglesia.

Desde la diócesis se insiste en la importancia de marcar la casilla 105 y también la 106, destinada a otros fines sociales, ya que no supone pagar más ni recibir menos en la devolución. Esta doble marca permite al ciudadano decidir sobre el destino del 1,4% de sus impuestos. La campaña busca combatir la tendencia, especialmente entre los nuevos contribuyentes, de no marcar ninguna casilla por "puro desconocimiento".

Cada euro que recibimos a través de la X lo devolvemos con creces en beneficio de la sociedad" Ángel Martín Chapinal Vicario de Evangelización

Cuatro paradas para visibilizar la acción social

El autobús partirá de Cáceres el próximo sábado 25 de abril a las 8:30 de la mañana y realizará un recorrido con cuatro paradas estratégicas. Como ha detallado Ángel Martín Chapinal, Vicario de Evangelización y presidente de la comisión de sostenimiento de la diócesis, la intención es demostrar que "cada euro que recibimos a través de la X de la declaración de la renta, pues lo devolvemos con creces en beneficio de la sociedad".

La primera parada será en Perales del Puerto, donde visitarán un proyecto para mujeres que funciona desde 2006 y que actualmente reúne a diez participantes de 50 a 85 años. La segunda será en el campamento de Descargamaría, conocido como el 'campamento del padre Pacífico', que lleva más de 30 años ofreciendo un verano diferente a niños y donde se trabaja para becar a niños migrantes.

El viaje continuará hacia la residencia de mayores de Massides, en Aldeanueva del Camino, que atiende a 34 personas con 15 trabajadores. La última parada será en Abadía, un pueblo de 337 habitantes, para conocer la labor del párroco Agapito Domínguez como figura clave en la vida de una localidad rural donde ya no hay servicios como farmacia o médico.

La iglesia no es de los curas y de las monjas, sino que la iglesia es todo el pueblo de dios" Jesús Pulido Obispo de Coria-Cáceres

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha recordado que la Iglesia está presente en todos los ámbitos de la sociedad "normalmente, sin que se note", como "el fermento en la masa". Ha afirmado que, con esta iniciativa, la diócesis desea "abrir sus puertas con transparencia y cercanía", escuchando también a las voces críticas. Porque, como ha concluido, "la iglesia no es de los curas y de las monjas, sino que la iglesia es todo el pueblo de dios".