Las hermanas del Alba Plata no acuden al colegio tras obligarles la Junta a llevar la mascarilla

Las dos hermanas del Colegio Alba Plata de Cáceres que hasta ayer recibían clase apartadas de sus compañeros en otro aula porque no llevaban mascarilla no han acudido hoy al centro educativo. Todo después de que la consejería de Educación de la Junta de Extremadura, y tras una rectificación, indicara este miércoles que "a partir de hoy, ningún alumno o alumna que deba llevar mascarilla accederá sin ella a un centro educativo, salvo que no pueda llevarla por prescripción médica".

La Junta de Extremadura tomaba esta decisión “para proteger la salud de todos los miembros de la comunidad educativa del CEIP Alba Plata” y después de que la mediación con la familia no diera resultado, los padres de las niñas son negacionistas.

Las dos menores recibirán atención educativa en su casa, “una atención educativa que nos permita mantener el seguimiento, ya que ningún alumno, independientemente de las decisiones familiares, puede quedarse descolgado totalmente del sistema educativo”, apunta el secretario general de Educación, Javier Amaya.

Desde el AMPA del colegio dan por buena esta nueva medida, aunque lamentan que esta decisión no se tomara antes "ya que se ha expuesto innecesariamente la salud de los alumnos y familias, así como la del personal del centro", apuntan en un comunicado.