Las dos hermanas del Colegio Alba Plata de Cáceres vuelven al colegio con mascarilla una semana después. Lo ha confirmado el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, que ha avanzado que el asunto "se ha resuelto desde el ambito educativo”, con la mediación de las tutoras, "la mano tendida" de la directora del colegio y "la buena predisposición siempre al diálogo constante con la familia".

Tras tres días sin que las niñas acudieran al centro, después de que la Consejería de Educación y Empleo determinase que no podrían entrar en el colegio si no respetaban las medidas de protección establecidas, las niñas han vuelto a clase con mascarilla y "la jornada escolar se ha desarrollado no solo con normalidad, sino con alegría".





Según Francisco Javier Amaya, con "la alegría de la comunidad educativa y con un gesto muy simbólico, con los aplausos de los compañeros de las dos alumnas", que cursan tercero y quinto de Primaria.





Amaya ha destacado que en este conflicto, por parte la Consejería de Educación y Empleo, "siempre ha primado el interés superior del menor, la integridad de estas niñas, sin poner en peligro la salud y la seguridad del resto de miembros de la comunidad educativa".





Por otra parte, ha explicado que, independientemente de que el caso se ha resuelto, la Junta de Extremadura continuará solicitando a la Fiscalía el informe que había pedido en relación a este caso, "sobre todo para que nos sirva de ejemplo, parar tener en cuenta cómo actuar cuando no prime el interés superior del menor".





Con respecto a cualquier responsabilidad de los padres, Francisco Javier Amaya ha dejado claro que la Consejería da por "resuelto el conflicto, porque evidentemente hay un entendimiento de todas las partes y porque se ha recuperado la normalidad siempre desde la aplicación de las normas y de los protocolos del contexto educativo".





Finalmente, ha pedido la colaboración de los medios de comunicación para que el CEIP Alba Plata de Cáceres y las dos niñas afectadas "dejen de ser el foco de atención" y el centro pueda retomar el curso escolar con total normalidad.

