Las calles Parras, San Antón y Clavellinas se cortan al tráfico por las obras de la Plaza Obispo Galarza

Las calles Parras, San Antón y Clavellinas permanecerán cortadas al tráfico desde el 10 al 21 de junio, con motivo de las obras de remodelación de la plaza de Obispo Galarza de la capital cacereña.

Según informa la Policía Local, el corte provocará que “no se pueda acceder a la Plaza de Obispo Galarza desde Avenida de España ni desde Plaza de Marrón”, de manera que en lo que respecta a la calle San Antón, solamente se permitirá el acceso a los vehículos de reparto de mercancía para que puedan utilizar la carga y descarga ubicada a la altura del Gran Teatro.

En cuanto a la calle Parras, se invertirá el sentido de circulación, de tal forma que se podrá circular desde la calle Busquet hasta la calle San Antón, quedando cortado el tramo desde Busquet hasta la Plaza de Obispo Galarza.

Con respecto a la calle Clavellinas, se invertirá el sentido de circulación, de tal manera que durante los días anteriormente citados se circulará desde la calle San Antón hasta la Plaza de Marrón.

También se producirán modificaciones en las líneas de autobús urbano que circulan por estas vías: L1, L2 y L6. De tal modo que quedarán suprimidas las paradas de Av. España 1, Pza. Obispo Galarza y C/ Barrio Nuevo (Colegio Delicias). El recorrido alternativo se realizará por Múltiples, Avda. Hernán Cortés y Plaza de Toros. La cabecera de la línea 6 se ubicará en Av. España 1 y las paradas de la Plaza de Toros se realizarán: Para la línea 1 en la Plaza de Argel. Para la línea 6 en la entrada de la C/ Moraleja. Se realizarán todas las paradas coincidentes con el recorrido, aunque no correspondan a la línea en cuestión.