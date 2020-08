La hostelería teme la llegada del frío y pide que no se margine al ocio nocturno

ACABARES, la Asociación Cacereña de Bares y Restaurantes, que engloba a más de 50 hosteleros, elegirá a sus cargos representativos en la segunda quincena de septiembre.

Uno de sus miembros es José Parodi, propietario del Mastropiero, que no entiende la “marginación” que se realiza a los locales de ocio nocturno y pide que se les deje coexistir.

“No veo diferencia entre un bar de copas y un bar normal a las 8 o las 10 de la noche. Se trata de evitar la noche a partir de la 1 de la madrugada, cumpliendo con todo lo que hay que cumplir”, expone.

A su juicio, sobre la incidencia de estos meses hay que diferenciar entre los establecimientos que han podido contar con terraza y los que no, en los que el daño ha sido “irrecuperable”, a lo que hay unos han tardado más que otros en trabajar porque la administración “ni estaba preparada para hacerlo ni para resolverlo, y le ha pillado de golpe”.

También influye en los hosteleros cacereños que el turismo nacional no se haya movido mucho, además de las normas de seguridad, aunque, apunta que lo peor vendrá con el “frío”, cuando las terrazas pasen a un segundo plano.

“El problema se producirá cuando se agote la calle, cuando vengan los fríos y las lluvías y la hostelería solo pueda vivir con los espacios interiores. Ese será un examen importante para su futuro”, señala Parodi.

Por este motivo también piden que se amplíen los ERTES, que se acabarán para todos los trabajadores el 30 de septiembre, de momento, y piden “a gritos” que se prolongue “incluso más allá de final de este año”.

“Vemos que la situación puede perdurar como está como poco, pero nos tememos que pueda empeorar”, relata.

Se siente molesto por la falta de encuentro con el sector por parte de la administración pública “antes de tomar decisiones”.

“Si Sanidad decide que a partir de la 1 de la madrugada no debe haber público en la calle, muy bien, pero no sé por que se hace una diferencia que estos locales no abran más allá de la 1 de la madrugada No entedemos por qué estos locales", recalca Parodi.

Así explica que "hoy cualquier local vende alcohol y bares de copas son todos los que abren desde por la mañana. No entendemos por qué se ha hecho se diferenciación. Esperamos que pronto se solucione y corrija la administración el haber marginado estos establecimientos y los deje coexistir cumpliendo las medidas”

Tampoco comprenden que en una región como Extremadura donde en verano hasta las 10 de la noche no se inicia la “vida estival”, se reduzcan esas horas de ocio, o lo que es lo mismo “un 80 por ciento de vida”, indica.

Así, considera que se debería haber tenido en cuenta los horarios y la climatología propia de la región extremeña, pues “no son los mismos horarios en el desierto que en el polo norte”.

Además, apunta que los ayuntamientos “están por la labor de ayudarnos” pero “no tienen gran margen de acción” respecto a los locales de ocio nocturno, explica, por lo que pide “coordinación” entre las administraciones.

“Hay cierto temor por los cambios de licencias y las dificultdes que puede conllevar solicitarlo y volver a cambiar. Esto se arreglaría con un permiso especial”, asegura.