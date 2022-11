El hombre acusado de matar a su mujer en Valencia de Alcántara podría pasar este jueves a disposición judicial

El hombre acusado de matar a su mujer este pasado martes en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara podría pasar a disposición judicial este jueves, según ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza.





Un caso cuyo proceso de investigación está "muy avanzado", ya que fue el presunto asesino de la mujer, el que llamó a la Guardia Civil y "se autoinculpó inmediatamente", aunque "todavía" no ha sido puesto a disposición judicial.





En declaraciones a los medios de comunicación, Mendoza ha señalado las evidencias "son de tal calibre" que permiten asegurar que la muerte de esta mujer, de 30 años, fue ocasionada "violentamente y mediante un arma blanca".





Así y aunque no ha querido dar "excesivo detalle" sí ha podido confirmar que "efectivamente se tienen todas las evidencias de que fue el autor de la muerte de su mujer, que se la causó seguro con un arma blanca y sin que proceda ahora mismo dar más detalles".

MINUTO DE SILENCIO

Mendoza ha hecho estas declaraciones a los medios tras participar, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz, en un minuto de silencio en recuerdo de la última víctima de violencia de género en Valencia de Alcántara.

Un minuto que, como ha indicado, condena la violencia machista y, concretamente en este caso, un "asesinato" que tuvo lugar en la localidad de Valencia de Alcántara en la madrugada del día 31 de octubre, que supone el primer acto de violencia machista con resultado de muerte de una mujer en Extremadura en los últimos cinco años.

Como ha recordado, la víctima era una mujer de 30 años, asesinada por su pareja de 41 y que deja huérfanos, a tenor de lo cual ha detallado que, concretamente, uno de los huérfanos permanecía en el domicilio en el que se produjo el homicidio, y se encuentra bajo la protección de los Servicios Sociales de la comunidad autónoma.

También deja otro huérfano que reside en Marruecos, y que "se encuentra al cuidado de los padres de la víctima", ha ahondado el delegado del Gobierno, quien ha señalado que con este minuto de silencio quieren hacer "constar" que toda la sociedad está unida para condenar estos actos de violencia machista, con la presencia de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o del fiscal superior de Extremadura, Javier Montero Juanes.

Representantes de todos los ámbitos sociales "para condenar estos actos de violencia machista y decir muy alto y muy claro que vamos a seguir nuestra lucha por la erradicación de esta patología social que nos afecta en cualquier lugar en el que nos encontremos".

FAMILIARES DE LA VÍCTIMA

A preguntas de los periodistas por si se ha localizado a los familiares de la víctima, Mendoza ha relatado que se cursó la solicitud de localización a través del consulado de Marruecos en España, "y más o menos los tenemos identificados", pero que "salvo una familiar de segundo grado de la víctima, no se han puesto en contacto todavía oficialmente con los servicios que los tienen que atender en territorio español".

Por su parte, el menor de 14 meses hijo de la víctima sigue bajo la protección de los Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, en un centro "adecuado al efecto" a la espera de que familiares se puedan personar y hacerse cargo de él, "siempre que ofrezcan las garantías suficientes en cuanto al grado de parentesco y el grado de cuidados que merece ese niño", ha apuntillado.

Sobre el otro huérfano que deja la víctima, Francisco Mendoza ha reconocido que no quiere dar detalles y que no se tiene "constancia tampoco confirmada oficialmente", pero "parece ser que deja una niña también en Marruecos fruto de una relación anterior" y de ocho años de edad; al tiempo que ha incidido en que "todavía" no está confirmado, tienen información transmitida por vecinos y conocidos, "pero no tenemos la información contrastada", así como que podría ser fruto de una relación anterior, "si es que se confirma su existencia".

ORDEN DE PROTECCIÓN

Por otro lado y sobre la orden de protección que se está comentando que estaba desactivada, el representante del Ejecutivo Central en la región ha explicado que cuando alguien presenta una denuncia se activa un procedimiento de seguimiento de esa persona, y que en este caso fue practicada esa denuncia, se hizo el seguimiento, y se abrieron diligencias judiciales sobre la denuncia practicada, pero el procedimiento judicial "fue sobreseído".

En este punto, ha matizado igualmente que los procedimientos judiciales se sobreseen, bien porque no se acredite que efectivamente concurren circunstancias que permitan demostrar la comisión de un delito, o bien porque la persona denunciante haya retirado la denuncia y se resista a ratificarse en los hechos que en su día fueron denunciados.

Frente a una denuncia judicial, ha apuntillado, se mantiene todavía un sistema de supervisión psicológica o asistencia, para ver si se produce alguna circunstancia que permita adoptar alguna medida especial de protección, "en este caso no se detectó ninguna circunstancia particular que obligara a tomar esas medidas de protección".

De este modo, "estaba desactivada la denuncia efectuada en primer término hace ya casi un año o algo menos, pero estaba desactivada, y por lo tanto la persona llevaba su vida con normalidad", ha ahondado, junto con que sí que existió esa supervisión psicológica sobre este caso, la cual consiste en una entrevista con la potencial víctima de violencia de género para ver qué efectos le está causando una posible agresión, posibles malos tratos o los actos de violencia que se produzcan.

Además, se le hace el seguimiento para ver en un momento dado si accede a denunciarlo, si se pone en conocimiento, o se presenta alguna evidencia que permita actuar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"No olvidemos que incluso sin denuncia de la persona víctima de violencia de género se puede actuar, siempre que se tenga alguna evidencia de que se está produciendo ese acto de violencia", ha destacado Mendoza, para quien "si hubiera habido evidencia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les puedo garantizar que actúan inmediatamente, pondrían los hechos en conocimiento de la autoridad judicial para que se adoptaran las órdenes de protección consecuentes".