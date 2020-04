No habrá carpa para hacer test rápidos en Cáceres según ha confirmado el SES al gobierno local

Lo han solicitado el grupo municipal de Ciudadanos y también el del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cáceres. Hablamos de la instalación de una carpa para la realización de test rápidos de Covid-19 en Cáceres, el área de salud más azotada por la pandemia en la región, pero no habrá carpa porque no se necesita. Así se lo ha comunicado el SES al gobierno local.

El SES ha detallado al ejecutivo cacereño que en Extremadura se han realizado hasta el momento casi 7000 test rápidos, el 70 por ciento en la provincia de Cáceres, y más de la mitad de ellos en Cáceres capital y que con la llegada de los test rápidos, el pasado día 9 de abril (al día siguiente de recibir el lote de test rápidos del Ministerio de Sanidad) se ubicó un “punto con una infraestructura inmejorable tanto a nivel asistencial como climático en el Centro de Salud de La Mejostilla”, y este fue el primer lugar de Extremadura que empezó a realizar los denominados test rápidos en este formato, con citas programadas para sanitarios y pacientes con síntomas.

La Consejería ha explicado al gobierno local que en la actualidad ya no se hacen PCR en coche, por lo que con la infraestructura hospitalaria que tiene nuestra ciudad no se necesita la instalación de ninguna carpa añadida. Del mismo modo, ha detallado que el objetivo sanitario principal de Cáceres son las residencias de mayores y la casi totalidad de los test rápidos se hacen dentro de ellas y son los equipos de Atención Primaria los que acuden a las mismas a realizarlos. Hasta ayer se habían realizado en las residencias de Cáceres, tanto a residentes como trabajadores y trabajadoras, 1.196 test rápidos, todas realizadas in situ en las mismas.