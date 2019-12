La Guardia Civil se aprehende de 8.832 artificios pirotécnicos en Cáceres y denuncia su venta sin autorización

La Guardia Civil se ha aprehendido de 8.832 artificios pirotécnicos en la ciudad de Cáceres y ha formulado las correspondientes denuncias por la venta de este material sin contar con las correspondientes autorizaciones.

Este cuerpo, conocedor de que en Cáceres existían diferentes puntos de venta de material pirotécnico, y en colaboración con agentes de la Policía Local, ha realizado un total de 10 inspecciones que se han saldado con la aprehensión y las denuncias.

Así, y con motivo de estas fiestas navideñas en las que se adquieren gran cantidad de material pirotécnico, la Guardia Civil ha realizado una serie de recomendaciones sobre su adquisición, utilización y depósito.

De esta forma, la benemérita ha incidido en que la adquisición de productos pirotécnicos se debe realizar en los puntos de venta autorizados, evitando con ello cualquier tipo de peligro al contar estos establecimientos con las condiciones idóneas para su conservación, ha informado en nota de prensa.

Asimismo ha precisado que la venta ambulante de productos pirotécnicos está totalmente prohibida, y ha recomendado no guardar estos artículos en ropas ni bolsillos, no encenderlos nunca cerca de otros artificios, no manipular sus componentes, ni extraer su contenido y, al utilizarlos en la vía pública, no olvidar que la calle es de todos y se que se debe hacerlo en lugares autorizados.