Regresa la música a los jardines del Museo Casa Pedrilla y Guayasamín en Cáceres este verano. El próximo 17 de julio la música fusión del bajista cacereño Rubén Rubio abrirá la programación de el ciclo de seis conciertos organizados por Diputación de Cáceres, que comenzarán a las 22:30 h. en julio y a las 22:00 h. en agosto, mientras que los accesos se realizarán una hora antes.

La fusión de la banda barcelonesa Flor de Canela (24 de julio), el reggae de los vigueses High Paw ft Cool Up & The Sherlock Horns (31), el flamenco del guitarrista Antonio Rey (7 agosto); el blues del artista estadounidense John Lee Sandrees y una blues band (14 agosto); y las músicas rítmicas del grupo de fusión La Selva Sur (21 de agosto) completan el programa de los “Conciertos de Pedrilla” de este año.

Para acudir, habrá reservadas 250 invitaciones online desde el lunes anterior a cada concierto en https://brocense.dip-caceres.es/events/event/ y otras cien se podrán recoger presencialmente en el recinto.

A través de la página se generará un código QR, para mostrarlo posteriormente a la entrada del recinto, en el que habrá que permanecer sentado y con la mascarilla puesta durante todo el espectáculo.

Además, este año no se entregarán programas de mano, sino que podrán descargarse directamente desde el código QR que aparece en los carteles del evento, que cuenta con un presupeusto de 44.000 mil euros para traer a la capital cacereña artistas del ámbito local, nacional e internacional, este último dando prioridad este año a los que tienen la residencia en España.

PROGRAMA

Rubén Rubio (Fusión)

17 julio

El bajista cacereño nos presenta junto a su banda, su nuevo disco titulado “Inexorable”. La música de Rubén fusiona el jazz con el funk, el latin, el rock, e incluso ciertas pinceladas de flamenco, todo ello en un directo muy enérgico y con alta carga positiva.

Actualmente, su actividad se centra en acompañar a otros artistas y actuar como bajista de sesión. También, ha dirigido y producido varios trabajos discográficos y a diferentes artistas en directo.

La banda que le acompaña está compuesta por una selección entre los músicos más talentosos que hoy por hoy podemos encontrar en Extremadura.

◦ Flor de Canela (Fusión)

24 de julio

Núria Balaguer (voz), Paula Vegas (piano y coros), Xerach Peñate (batería y coros) y Marta Bautista (contrabajo, bajo eléctrico y coros) son las integrantes de esta banda barcelonesa que inicia su andadura en 2017. El proyecto musical de Flor de Canela se apoya en el jazz, ahonda en los sonidos del folclore latinoamericano y los conjuga con diversos estilos como el pop, la rumba o el soul.

◦ High Paw ft Cool Up & The Sherlock Horns (Reggae)

31 de julio

HIGH PAW es una singjay de Vigo nacida en 1993. Su faceta de escritora comienza a tomar forma a los quince años, entre parques y escenarios. En la actualidad, trabaja con especial regularidad con su banda con la que experimenta y crea música con los ritmos cálidos de Jamaica como el rocksteady hasta sonidos más modernos como el hip-hop.

Solid As The Clock (2020) es el primer LP en solitario de High Paw. Un álbum que ha visto la luz oficialmente el pasado 17 de Marzo. El trabajo ha sido compuesto, producido y editado en colaboración con el sello discográfico Cool Up Records. El disco trata diferentes temáticas e inquietudes sobre ritmos de Digital Reggae y Rub a Dub.

◦ Antonio Rey (Flamenco)

7 de agosto

El guitarrista flamenco presenta el espectáculo Dos partes de mí, con el que hace referencia a su origen flamenco y su destino paralelo como músico universal. Este concierto nos permite asomarnos al insólito mundo sonoro de Antonio Rey: un lugar donde se encuentran la rigidez de la tradición jonda y la soltura expresiva del jazz, donde se abrazan Andalucía y África, donde un picado apuñala el alma mientras una falseta sosiega el corazón, donde los tonos difuminan y luego se sacan a relucir, donde conviven armonía y compás, donde reina la libertad.

◦ John Lee Sanders Blues Band (Blues)

14 de agosto

El artista estadounidense, John Lee Sanders, creció en el sur de los Estados Unidos y conjuga el auténtico espíritu del blues con una buena dosis del funk de Nueva Orleans.

Ha trabajado con algunas de las mayores leyendas del género como Bill Withers, Chuck Berry, Freddie King, Steve Wonder, Willie Nelson, Starship, Randy Newman, Jimmy Page, Tower of Power, Donald Fagen y Bonnie Raitt.

Actualmente, John Lee toca acompañado por la banda The Blues Messengers, compuesta por Akin Onasanya (batería), Álvaro Fernández “Dr. Robelto” (bajo), Pablo Hernández (saxo) y Gecko Turner (guitarra y percusión).

◦ La Selva Sur (Fusión)

21 de agosto

La Selva Sur es un viaje musical cosmopolita por las músicas rítmicas más bailables del mundo, llevado al escenario con un directo vibrante, festivo, singular y personal, repleto de letras sinceras y comprometidas. Nace en Sevilla en 2006 germinado por miembros de proyectos tan singulares como O’funkillo, Falso Dogma, Rare Folk o Las Niñas.

La Selva Sur hace su propia relectura de un amplio espectro de las músicas del mundo, donde dan cabida al swing, al reggae, al ska, a las melodías balcánicas con ritmos afrolatinos y todo ello perfumado con un el aroma más sureño, auténtica ‘transfusión musical’ que une música y fiesta con un lenguaje propio y optimista.