La Fiscalía archiva la denuncia de la Junta sobre dos vídeos de jaulas para caza de ungulados en Monfragüe

La Fiscalía de Extremadura ha archivado la denunciada presentada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, debido a las manifestaciones realizadas en dos vídeos publicados en redes sociales sobre el uso de jaulas para el control de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe.





En su decreto, recogido por Europa Press, el fiscal instructor señala que "procede decretar el archivo" de estas diligencias de investigación, contra la que "no cabe recurso alguno", pero apunta que el Ejecutivo regional "puede reproducir su denuncia ante el órgano judicial que considere competente".





Según se establece, por decreto de 19 de mayo de 2022 se incoaron las diligencias de investigación a raíz del oficio de la Junta de Extremadura del día 17 del mismo mes, por el que ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal las manifestaciones realizadas en redes sociales sobre el uso de jaulas en Monfragüe, que a su juicio podían ser "posibles delitos tipificados en los artículos 205, 208, 211, 212, 215 y 235 del Código Penal de 1995".





Señala la fiscalía en los fundamentos de derecho que "no puede existir calumnia ni injuria cuando se imputan hechos que no son falsos", y en este caso, "los hechos que se imputan en los vídeos controvertidos a los responsables del control de poblaciones de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe, o son ciertos, o en el peor de los casos no se ha demostrado ni se podría demostrar que sean falsos", explica.





"Resulta que los hechos básicos que se graban y se narran en ambos videos son ciertos. O, como antes hemos señalado, que no se ha acreditado ni podría acreditarse su falsedad", señala la fiscalía, que apunta que "la propia Administración reconoce que uno de los sistemas utilizados en Monfragüe para el control selectivo de población de ungulados lo constituyen las jaulas-trampa".





Añade la Fiscalía en su decreto que "solo cabría hablar de hechos falsos, y plantearse en consecuencia una hipotética responsabilidad penal por injurias o calumnias, si en Monfragüe no se hubiesen utilizado nunca jaulas-trampa", e incluso, "si no se hubiesen instalado jamás en el paraje grabado en el video nº 2, si resultase imposible físicamente la entrada en ellas de un ciervo, o si se acreditase la falsedad o manipulación del video nº 1".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero apunta que "nada de ello se ha acreditado en este caso, sino todo lo contrario, y no puede sustentarse una hipotética responsabilidad penal en argumentos y circunstancias tan endebles como que no consta el lugar de grabación del video nº 1, ni cuántos días permaneció atrapado el ciervo en la jaula, si la jaula del video nº 2 se instaló un poco más arriba o más abajo, o cuáles fueron las causas de la muerte del jabalí del video nº 2", resalta.





Ante estos hechos, añade que "lo que se achaca realmente en los videos a los gestores de Monfragüe es la utilización en los últimos tiempos de jaulas-trampa para el control de poblaciones de ungulados, y el riesgo de que puedan quedar atrapados ciervos en ellas", algo que según añade la Fiscalía, "se ha demostrado cierto en el primer aspecto, y posible -por no decir que real- en cuanto a lo segundo".





Por lo tanto, y "prescindiendo de cualquier juicio de valor sobre la gestión del Parque Nacional en este ámbito" algo que a la Fiscalía señala no le corresponde, añade que "lo cierto es que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía unos hechos carentes de relevancia penal, por lo que procede el archivo de las actuaciones".