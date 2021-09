La feria de Cáceres se mantiene a finales de septiembre pero la Media Maratón está en duda

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confirmado este jueves que la celebración de la feria se mantiene para las fechas previstas en septiembre, del jueves 23 al miércoles 29, en las condiciones anunciadas, es decir, solo con atracciones y puestos de comida pero sin casetas de ocio en el recinto ferial.





En los próximos días, el ayuntamiento va a solicitar la autorización a la Junta de Extremadura para celebrarla, por lo que serán las autoridades sanitarias las que determinen si se dan las condiciones para este festejo. Cabe recordar que el área de salud de Cáceres se encuentra en nivel 3 de alerta sanitaria y la Consejería de Sanidad ha pedido que esta situación se prorrogue una semana más.





"Nuestra intención es mantener todo lo que podamos con seguridad", ha dicho el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, al ser preguntado este jueves por este asunto tras asistir a la inauguración de un nuevo negocio en la calle San Pedro.





Así, Salaya espera que la feria de San Fernando, que no tuvo lugar en mayo, se pueda celebrar en las nuevas fechas elegidas en torno a la festividad de San Miguel. En su día también se anunció para el programa de ferias, una Fiesta de la Primavera, que será en el recinto hípico y al aire libre, y una actuación del grupo Camela actuará el viernes 24, aunque sobre estos dos eventos no se ha pronunciado.





En su declaración ha recordado que estas dos citas son eventos organizados por empresas privadas y tienen que presentar un plan de seguridad y de cumplimientos de medidas Covid y, además, estos eventos multitudinarios los tiene que autorizar también la Junta de Extremadura.





Respecto a la feria en sí, el alcalde cree que "no habrá problema para celebrarla", aunque, no obstante, no garantiza que se lleve a cabo la XIV Media Maratón, que está prevista para el 19 de septiembre. El problema es que "se ha inscrito mucha gente", ya que cuando se anunció la situación sanitaria era distinta y el número de participantes permitido era de 750 corredores.





"Ahora mismo tenemos tres o cuatro veces las personas que permite el nivel 3 de alerta y entonces hay que revaluarlo, y es posible que sí se caiga este evento deportivo o que se busque un formato muy adaptado porque hay serias dificultades para rechazar ahora tres cuartas partes de las inscripciones, porque la gente puede acudir sin dorsal o con un dorsal que haya sido anulado", ha explicado el regidor.





Todos estos eventos están condicionados por la situación sanitaria de la ciudad, donde se han estabilizado los contagios. De hecho, en la última jornada se han notificado 10 nuevos casos y la incidencia acumulada a los catorce días está en 338 casos pero en siete días se sitúa en 107, por lo que todo apunta a que irán remitiendo los contagios por coronavirus.





Salaya ha calificado toda esta situación de incidencia y restricciones de "rara", y ha recordado que el propio consejero de Sanidad ha reconocido la necesidad de "reevaluar" el semáforo covid y adaptarlo al nuevo escenario con el 70% de la población vacunada en Extremadura.





"Esto nos pone en una situación nueva y aunque no quiere decir que volvamos a lo que había antes del Covid, sí que dentro de esas cautelas vamos a poder ir recuperando cosas", ha señalado el alcalde en alusión a la intensa agenda cultural que se produce cada otoño en la ciudad.





Según ha dicho, la intención del ayuntamiento es que "todo lo que se pueda recuperar con garantías y con seguridad, se recupere", ha subrayado, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía que "siga siendo prudente como hasta ahora para poder seguir recuperando actividad a un ritmo razonable".





Esa recuperación de la actividad influye también en el empleo y en los datos de turismo, por lo que el alcalde ha advertido que se podrán tener "picos" de contagios y "malas épocas", pero confía en que en esos momentos la incidencia no suba de 300 casos por cada cien mil habitantes "o de 600 como mucho" y que "no nos veamos en situaciones peores".





"Conseguir proyectar una imagen al exterior de una ciudad segura y que ofrece ocio y cultura seguros, nos permite también recuperarnos económicamente y generar empleo", ha subrayado.