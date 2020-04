Familiares de residentes de La Asistida de Cáceres: “pedimos ayuda, test e información de nuestros mayores"

La preocupación continúa con el COVID-19 y la situación en las residencias de mayores. La residencia El Cuartillo de Cáceres, conocida como la asistida, es uno de los lugares de la región castigados por la pandemia del coronavirus y los familiares de los residentes reclaman más información acerca del estado de salud de los que allí se encuentran.

Montaña es cacereña y ha sufrido hace pocos días la pérdida de su suegra, que también estaba alojada en esta residencia de mayores de la capital cacereña, de titularidad pública (SEPAD). Todavía se encuentra allí su madre, de la que nada sabe desde el pasado 8 de abril cuando recibieron un mensaje de whatsapp en el que se anunciaba que no iban a ofrecer detalles acerca de los residentes. Para solicitar información “tenían que hacerlo directamente a través del Servicio Extremeño de Salud o del SEPAD”.

Estos familiares agradecen profundamente la gran labor que están realizando los profesionales que allí trabajan. “Están haciendo todo lo posible pero no tienen medios, pedimos que se nos escuche”, reclama en una entrevista en COPE Extremadura. “Tienen a los residentes en sus habitaciones, metidos entre cuatro paredes y a base de purés para que no se ahoguen, porque no tienen los medios que tienen que tener”.

Además denuncian que a los residentes “no los han dividido entre positivos con coronavirus y los que no lo tienen”, con lo que conlleva para el riesgo de los no contagiados, ya que hay estudios que señalan que una concentracion virológica en el mismo espacio puede provocar que los ancianos que aún no se han infectado con el COVID-19 puedan contraerlo y teniendo en cuenta que son el principal grupo de riesgo de esta pandemia. “Están en sus habitaciones. Sólo tienen en cuenta si presentan algún tipo de síntoma y si es así los meten en aislamiento, porque no tienen test”, asegura.

Por esta razón reclaman a las autoridades que les escuchen y que hagan test entre los residentes de la residencia asistida cacereña porque no comprenden que sin confirmar el positivo “obliguen a los ancianos a aislarse. Mi madre está sondada y a veces tienen infecciones de orina. Si le da fiebre, ¿la van a aislar sin confirmar que tiene el coronavirus y junto a otros positivos que puedan infectarla?” se pregunta.

"NO NOS DAN INFORMACIÓN"

Montaña cuenta que el jueves de la semana pasada falleció su suegra y nadie le dijo absolutamente nada. “Nos llamaron el domingo anterior de madrugada y nos contaron que la iban a sedar pero nadie nos dijo que estaba enferma”. “Al principio nos daban la información de los fallecidos y los infectados. Posteriormente sólo de los infectados y a partir del día 8 de abril absolutamente nada, nos piden que nos dirijamos al SEPAD o al SES”.

Insiste en la preocupación por su madre: “quiero creer que al no llamarme, se encuentra bien. Pero después de lo que ocurrió con mi suegra tengo mis dudas”. Ademas no comparten que tengan que ser las autoridades quienes informen del estado de sus familiares por lo que piden al SES y a la dirección del centro que les ofrezcan toda la información necesaria “porque es lo justo, lo mínimo que pueden hacer con ellos” ante tanta incertidumbre.