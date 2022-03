Extremadura New Energies explica todos los detalles sobre su proyecto industrial

Extremadura New Energies apuesta por un modelo de máxima transparencia en todo lo que se refiere al proyecto industrial que tiene previsto desarrollar en Cáceres y que pretende situar a la capital cacereña en el corazón de un nuevo ecosistema industrial en torno al litio.



En este sentido, el consejero delegado de Extremadura New Energies (ENE), Ramón Jiménez, se ha mostrado abierto “a mantener todas las reuniones necesarias” para aclarar cualquier duda sobre esta iniciativa que pretende generar más de 700 empleos directos en Cáceres y sobre la que se están difundiendo malas interpretaciones o conceptos erróneos.



Para ello el consejero delegado de ENE ya ofreció hace unos días una reunión a la Plataforma Salvemos la Montaña, y ha iniciado una nueva ronda de contactos para explicar el proyecto, aclarar cualquier duda que exista y escuchar todas las aportaciones que pueda haber sobre el mismo, algo especialmente importante una vez que ya ha sido modificado de manera sustancial el proyecto inicial atendiendo a las demandas de la sociedad cacereña.



Asimismo, Ramón Jiménez se ha mostrado dispuesto a sentarse con cualquier entidad interesada en esta iniciativa industrial.



De esta forma se pretende evitar la divulgación de datos erróneos sobre la compañía, como ha ocurrido recientemente con la publicación de los descargos de responsabilidad requeridos por ley para los materiales divulgados públicamente por una empresa que cotiza en bolsa, Infinity Lithium, matriz de Extremadura New Energies. Ramón Jiménez, ha explicado que se trata de un mensaje obligado en cualquier comunicación cuando se trata de empresas que cotizan en bolsa, de manera que incluyen cualquier posibilidad, por remota que sea, que pueda darse. Es algo similar, ha añadido, a los prospectos de los medicamentos y todos los efectos adversos que se incluyen en los mismos.



Además, Extremadura New Energies señala que no es “una marca” de Infinity Lithium, sino una nueva empresa con sede social y fiscal en Cáceres, filial de Infinity, que se ha creado para que el proyecto sea gestionado por una compañía española, con directivos españoles y garantizando que el valor añadido que se genere se quede en la capital cacereña.



En cuanto al consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, la empresa deja claro que se trata de un puesto de nueva creación en la estructura española de la compañía, por lo que se trata de la primera persona que se nombra para este cargo.