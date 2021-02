La Extregusta o la Feria del Libro en Cáceres a partir de octubre y según permita la pandemia

La Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) apuesta por mantener el calendario anual de ferias en la capital cacereña, que se concentrarían en el último trimestre del año y siempre adaptadas a la situación sanitaria del momento. La previsión es que este año puedan celebrarse la feria de la tapa 'Extregusta', la Feria del Libro, La Feria del Dulce Conventual, Cáceres de Boda y la Feria del Motor. El presupuesto de la instutición para 2021 asciende a 355.550 euros.

De todos estos certámenes, el más complicado de llevarse a cabo es 'Extregusta' por la cantidad de gente que aglutina en el Paseo de Cánovas, pero la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, confía en que la pandemia vaya remitiendo debido a las vacunaciones y que esta cita se pueda celebrar hacia finales de año con un formato diferente que garantice las medidas de seguridad decretadas en ese momento acordes a la situación sanitaria.

"Tenemos que darles una vuelta pero la idea es, siendo optimistas, que puedan celebrarse este año las ferias, aunque la más complicada es 'Extregusta'", ha reconocido la edil en declaraciones a Europa Press. Costa ha recordado que estas ferias se celebran bajo el patrocinio de marcas comerciales, por lo que el trabajo ahora consistirá en contactar con los patrocinadores para fijar posibles fechas en el calendario y las condiciones en las que se celebrarían las ferias.

Una vez se haya contactado con los patrocinadores para plantearles la situación y la planificación de posibles fechas, la junta rectora de Ifeca volverá a reunirse para ir "dando forma" a los formatos de los certámenes del calendario ferial.

Respecto a las cuentas de Ifeca de 2020, teniendo en cuenta que la actividad organizativa se redujo considerablemente al no llevarse a cabo ninguno de los eventos previstos, la concejala ha indicado que aún no se han liquidado y que, cuando se conozcan los números, se verá si hay o no superávit.

Cabe recordar que la junta rectora de Ifeca está compuesta por representantes del Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial, la Junta de Extremadura y la Federación Empresarial Cacereña (FEC). El año pasado se aprobó la inclusión en este consorcio de la Cámara de Comercio de Cáceres pero todavía no se ha producido su inclusión formalmente ya que no ha sido aprobado el asunto en el pleno de la organización cameral.