Estabilizado el incendio forestal de Acebo tras quemar 17 hectáreas de matorral

Un incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en la localidad de Acebo (Cáceres) ha sido estabilizado a las [20:55 horas] tras afectar a unas 17 hectáreas de matorral. El fuego se inició a las 17:55 horas y ha evolucionado favorablemente, sin que existan frentes activos que impulsen su avance.

Amplio despliegue de medios

En las labores de extinción han participado medios del Plan Infoex de la Junta de Extremadura, del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y de la Junta de Castilla y León (Jcyl). El operativo ha contado con dos unidades de brigadas forestales terrestres, una unidad helitransportada y el apoyo de tres helicópteros.

Durante toda la intervención, el incendio se ha mantenido en nivel 0 de peligrosidad, lo que confirma que no ha supuesto ningún riesgo para la población ni para bienes de naturaleza no forestal.