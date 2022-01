El escalador cacereño Alberto Ginés encabeza la lista de nominados a Deportista del Año 2021

El escalador cacereño Alberto Ginés ha sido nominado como candidato a The World Games, unos premios que se eligen por Internet para determinar el mejor deportista del año 2021. Ginés encabeza la lista de candidatos con 33.890 votos, seguido del indio PR Sreejesh, jugador de hockey, con 19.653 apoyos, y el estadounidense Paige Pierce (lanzador de disco) con 11.673 votos.





También están nominados otros deportistas como la tenista mexicana Paola Longoria, la francesa Hélène Douè (Aikido), el noruego Kasper Harlem Fosser (orientación), el danés Mads Pedersen (canoa) o la arquera colombiana Sara López, hasta completar una lista de 24 deportistas de todo el mundo.





Ginés, que consiguió la medalla de oro en los JJOO de Tokio este pasado verano, es el único español en la lista de The World Games. "He sido nominado como candidato a Deportista del Año 2021 en los World Games. Si me votáis os amaré de por vida. Si no, también os querré, pero un poco menos", ha asegurado el deportista en sus redes sociales.