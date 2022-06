La empresa de la mina espera registrar el nuevo proyecto de extracción subterránea en Cáceres este año

El nuevo representante de la minera australiana Infinity Lithium en España, Ramón Jiménez, actual cabeza visible de Extremadura New Energies (ENE), ha manifestado este martes que la filial espera registrar antes de fin de año el nuevo proyecto de mina subterránea de litio en Valdeflóres, pero esperarán a la resolución judicial.





“Tenemos que esperar la resolución judicial para poder presentar y registrar oficialmente el proyecto pero, en cualquier caso, esperamos que sea antes de final de año”, ha señalado, en declaraciones antes de presentar el proyecto a empresarios en la Cámara de Comercio de Cáceres.





Jiménez ha reiterado que se trata de un proyecto totalmente nuevo, que ha atendido todas las sugerencias y reclamaciones de la ciudad y que ha incorporado aspectos fundamentales como el social, económico y, sobre todo, el medioambiental.





“El proyecto antiguo está muerto y ya nunca más se hablará de mina a cielo abierto”, ha dicho, para remarcar que ahora es subterránea e incluye con una planta de procesado que, para Jiménez, “es lo realmente importante y lo que deja valor en Cáceres, lo que transforma el litio y va a permitir que la industria adicional se pueda establecer alrededor”.





Según el directivo de ENE, hay un proyecto inicial totalmente redactado con tres alternativas de entrada y salida a la instalación subterránea, más alejado de la ciudad de Cáceres y en el que "no se toca la superficie en absoluto, no se utiliza agua de ningún manantial, ni habrá ningún vertido y no habrá tampoco emisiones de CO2”.





Por su parte, Gabriel Alvárez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, ha señalado que "parece claro que es un proyecto radicalmente distinto del que se presentó inicialmente” y que “a falta de que los técnicos de Medio Ambiente lo ratifique, parece que es impecable”.





El presidente del órgano camaral también ha destacado el hecho de que se trate un proyecto que “no solo se base en un proceso de extracción sino también todo el proceso de transformación de la primera fase del litio, con energías limpias, con hidrógeno verde y energías renovables”.





“Merece la pena que este proyecto se estudie con cariño porque es bastante potente y prevé la creación de 700 puestos de trabajo. Es un punto de inicio para que se pudiera crear un polo de desarrollo industrial en Cáceres”, según Alvárez.





Los empresarios citados este martes en la Cámara de Comercio han entrado a la sede abucheados por un centenar de manifestantes que le esperaban con camisetas de la Plataforma Salvemos la Montaña y pancartas de ‘No a la mina’ en la Plaza Doctor Durán, con la presencia de agentes de la Policía Nacional.





Alejandro Palomo, uno de los portavoces de la plataforma, ha criticado que este encuentro sea “una publicidad engañosa de un proyecto que no existe, y que quiere arrebatar a Cáceres su calidad de vida con presentaciones propagandísticas y mentiras”.





También ha subraya que “el ayuntamiento tiene la última palabra y nos está apoyando, y la ciudad no quiere que salga la mina aunque sea subterránea”.