Emilio de Justo, consagración en Las Ventas

Salvo que seas figura del toreo y estés leyendo esto, no puedes negar que Emilio de Justo es el mejor torero del momento. No hay otro que toreé más puro. No lo hay que mate mejor. Otra cosa es la medida de los tiempos y de las tandas, pero poco se le puede exigir al que viene a Madrid con semejante disposición. Las tres orejas de Emilio de Justo fueron discutidas, pero su puerta grande fue tan rotunda como sus últimas andanzas. La época de Emilio de Justo. Su toreo poderoso se impuso en una tarde majestuosa. No redondeó ninguna faena, pero la espada terminó de corroborar el monopolio de su verdad.

