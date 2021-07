Durante toda la noche han continuado las labores de extinción del incendio de Peraleda de San Román

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) continúa con las labores de extinción del incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de Peraleda de San Román (Cáceres).

??PARTE DE INTERVENCIÓN 08/07/21??2 #BRIF de @mitecogob han intervenido en 1 IF



??#IFPeraledaDeSanRomán CC

??‍??@BRIF_PINO

??‍??@brif_iglesuela



??Las brigadas de régimen domiciliario BRIF Pino y BRIF Iglesuela han trabajado toda la noche junto @PLANINFOEX y @EMIF_IIFF

Gran trabajo!?? pic.twitter.com/6K0LvCxmwx — ATBRIF (@AT_Brif) July 9, 2021

En la actualidad se mantiene el nivel 1 de peligrosidad declarado a las 15:50 horas del jueves, según ha informado el Ejecutivo extremeño.

??El @PLANINFOEX continúa con las labores de extinción del #IFPeraledadeSanRomán.



??Se mantiene el nivel 1 de peligrosidad.



????‍??Más de 100 efectivos han estado trabajando a lo largo de la noche.@EfeExtremadura@EP_Extremadura — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) July 9, 2021

Más de un centenar de efectivos han trabajado durante toda la noche para intentar controlar las llamas.



El Ayuntamiento de Peraleda de San Román ha pedido a los vecinos que no se acerquen a la zona del incendio, ya que los servicios de extinción de incendios necesitan tener todos los accesos disponibles.



"Damos gracias que hasta ahora no ha pasado nada grave, pero no podemos colapsar los caminos", ha apuntado el Consistorio a través de las redes sociales.



De igual forma, el Gobierno local ha agradecido la colaboración y voluntad de los negocios y los vecinos de Peraleda para atender las peticiones del equipo de Cruz Roja desplegado en la zona.

Durante toda la noche, un total de 11 efectivos de @CRE_Emergencias han matenido el dispositivo en el #IFPeraledaDeSanRomán apoyando las labores de extinción. Importante también el apoyo de vecinos y Ayuntamiento de la localidad para atender a todo el personal de emergencias. pic.twitter.com/SCmel3NmsS — Cruz Roja Española en Extremadura (@CruzRojaEX) July 9, 2021